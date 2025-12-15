Jak vysoká je skutečná průměrná mzda?
čtení na 2 minuty
Průměrnou a vyšší mzdu pobírá přibližně pouze třetina zaměstnanců, protože její částku výrazně ovlivňují mzdy nejlépe placených zaměstnanců, kterým mzdy rostou nejvíce. Proto je velmi důležité sledovat i hodnotu mediánu mzdy, kterému se někdy říká skutečná průměrné mzda. Jak je medián mezd aktuálně vysoký?
Při seřazení všech mezd v národním hospodářství od nejvyšší po nejnižší je medián mzdy hodnota ležící přesně uprostřed. Za třetí čtvrtletí letošního roku činil medián mezd 42901 Kč, což je o 5394 Kč méně, než činí průměrná mzda. Co nám mimo jiné hodnota mediánu mezd říká?
- polovina zaměstnanců měla svoji hrubou mzdu vyšší než 42901 Kč
- polovina zaměstnanců měla svoji hrubou mzdu nižší než 42901 Kč
Jak stoupá medián mezd?
Ve třetím čtvrtletí letošního roku byl medián mezd vyšší o 6,2 % než ve stejném období předchozího roku. Medián mezd mužů činil 45502 Kč a medián mezd žen potom 40059 Kč. Dle údajů českého statistického údaje pobíralo 80 % zaměstnanců hrubou mzdu v rozmezí od 22559 Kč po 82064 Kč.
Medián mezd a nemocenská dávky
Výpočet všech nemocenských dávek se odvíjí od dosahovaného průměrného rozhodného příjmu v předchozím období. Čím vyšší příjmy, tím vyšší nemocenské dávky. V tabulce níže máme pro názornost vypočteny nemocenské dávky dle výpočtové formule roku 2026 právě u hrubé mzdy na úrovni mediánu mzdy ve výši 42901 Kč.
- Mateřskou, která se pobírá od osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu, máme vypočtenu za 30 dní.
- Ošetřovné máme vypočteno za 9 dní, což je maximální možná dálka, pouze osamělí rodiče mohou ošetřovné pobírat až 16 dní.
- Nemocenskou, která náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti (v prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel), máme vypočtenu za 30 dní nároku na nemocenskou.
- Otcovskou si určují otcové během šestinedělí a pobírá se 14 dní.
|Nemocenská dávka
|Za období
|Částka
|Mateřská
|30 dní
|29640 Kč
|Ošetřovné
|9 dní
|6858 Kč
|Nemocenská
|30 dní
|23938 Kč
|Otcovská
|14 dní
|13832 Kč
