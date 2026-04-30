Falešný optimismus trhů. Proč šéf JPMorgan vyhlíží dluhopisovou krizi?
Veřejná vystoupení Jamieho Dimona jsou vždy velmi ostře sledovaná. CEO největší americké banky má vhled do dění ve finančním světě a informace o něm jako málokdo. Na konferenci, pořádané prestižním norským státním investičním fondem, odhalil, čeho se nyní obává nejvíc. Není to ani splasknutí investiční bubliny okolo umělé inteligence, nebo vysoké ceny ropy, nýbrž skutečnost, že se svět může ponořit do daleko hlubší krize.
Nevyhnutelná hrozba
Na otázku položenou z publika, zda ho znepokojuje růst zadlužení celého světa, Dimon odpověděl s překvapující upřímností a řekl: „Tím směrem, jakým se to teď ubírá, přijde nějaký druh dluhopisové krize, a pak se s tím budeme muset vypořádat.“ U této věty je potřeba se zastavit. Neříká, že dluhopisová krize je pravděpodobná, nebo že nám hrozí. Pokud se nic nezmění, tak je podle něj nevyhnutelná. Je to víc než předpověď založená na pochybnostech, je to spíše znalost vnitřního mechanismu fungování finančních trhů.
Systémové riziko a úrokové sazby
Dluhopisová krize je daleko horší než pouhá krize akciová. Zatímco propad akcií znamená ztrátu bohatství akcionářů, krize na trhu s dluhopisy zasahuje samotné základy finančního systému, tedy schopnost států financovat svůj provoz a stabilitu bank, které tyto cenné papíry drží jako svá nejbezpečnější aktiva. V momentě, kdy investoři ztratí důvěru v to, že vlády dokážou své bobtnající dluhy splácet, začnou se dluhopisů zbavovat. To vyžene úrokové sazby drasticky nahoru, což může paralyzovat celou ekonomiku od hypoték až po firemní úvěry.
Falešný optimismus trhů
Právě v tomto kontextu jsme svědky fascinujícího paradoxu. Navzdory Dimonovu varování a rostoucímu geopolitickému i fiskálnímu napětí akciové trhy vytrvale rostou a dosahují nových maxim. Tato divergence mezi pesimismem na dluhopisovém trhu a optimismem na tom akciovém vysílá jasný signál: investoři přestávají věřit dluhopisům jakožto „bezpečnému přístavu“. Důvod je prostý, neboť poměr výnosu a rizika přestal dávat smysl. Při současné úrovni zadlužení a inflačních tlacích jsou reálné výnosy dluhopisů příliš malé na to, aby kompenzovaly riziko, že hodnota peněz v čase drasticky klesne, nebo že dojde k otřesu na trhu se státním dluhem.
Investor by se dnes neměl nechat zmást tím, že akciové trhy znovu trhají rekordy. Situace je pořád velmi vážná. Důležité je nyní bedlivě sledovat dluhopisový trh. Jestli výnosy na americkém, japonském či evropském dluhopisovém trhu začnou stoupat, bude to velký signál, že se blížíme do nebezpečných vod finančního trhu.