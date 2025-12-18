Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady? V Praze 90 tisíc měsíčně
Pro zaměstnavatele jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů mzdové náklady, které jsou vyšší oproti hrubé mzdě minimálně o povinné pojistné placené za zaměstnance a placenou dovolenou. Jak aktuálně vysoké jsou průměrné mzdové náklady v Česku?
Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci zpravidla v pracovní smlouvě hrubou mzdu. Zaměstnavatelé však platí za zaměstnance navíc sociální a zdravotní pojištění, přičemž povinné pojistné v souhrnu činí 33,8 % (sociální pojištění 24,8 % a zdravotní pojištění 9 %). Navíc je potřeba počítat s platbou za dny, které zaměstnanec neodpracuje a přitom dostává mzdu z důvodu nároku na roční placenou dovolenou. Mzdové náklady jsou tak výrazně vyšší než hrubá mzda.
Průměrné mzdové náklady v Česku za třetí čtvrtletí 2025
Ve třetím čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá mzda 48295 Kč. V tabulce níže si vypočítáme průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele právě u průměrné mzdy za třetí čtvrtletí, přičemž budeme pro zjednodušení počítat, že zaměstnanec skutečně během roku odpracuje 11 měsíců a jeden celý měsíc má nárok na placenou dovolenou. Nezohledňujeme však žádné další platby zaměstnavatele za vykonanou práci zaměstnance navíc, což v praxi jsou různá komerční pojištění, stravování, pracovní pomůcky a různé příspěvky a benefity. Skutečné mzdové náklady jsou tak zpravidla ještě vyšší, než je vypočteno v tabulce níže, kde si vypočítáme naprosto minimální mzdové náklady u průměrné mzdy ve výši 48295 Kč.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|48295 Kč
|Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
|11978 Kč
|Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
|4347 Kč
|Mzdové náklady za měsíc
|64620 Kč
|Mzdové náklady za skutečně odpracovaný měsíc
|70495 Kč
Mzdové náklady v jednotlivých krajích
Ve druhé tabulce níže máme vypočteny minimální měsíční mzdové náklady u průměrné hrubé mzdy za třetí čtvrtletí letošního roku v jednotlivých krajích. Částky hrubých mezd jsou převzaty z Českého statistického úřadu. Samotný výpočet je stejný jako v první tabulce. Rozdíly ve výši minimálních měsíčních mzdových nákladů mezi jednotlivými kraji jsou v korunovém vyjádření pochopitelně ještě vyšší, než je to při porovnání samotných hrubých mezd. Částky ve druhé tabulce máme zaokrouhleny na stokoruny nahoru.
|Kraj
|Průměrná měsíční mzda
|Praha
|89300 Kč
|Středočeský kraj
|70100 Kč
|Jihomoravský kraj
|69600 Kč
|Plzeňský kraj
|66400 Kč
|Ústecký kraj
|65000 Kč
|Královéhradecký kraj
|64500 Kč
|Moravskoslezský kraj
|64200 Kč
|Jihočeský kraj
|64100 Kč
|Kraj Vysočina
|63800 Kč
|Olomoucký kraj
|63600 Kč
|Pardubický kraj
|63400 Kč
|Liberecký kraj
|63300 Kč
|Zlínský kraj
|62800 Kč
|Karlovarský kraj
|60900 Kč
vlastní výpočet autora
