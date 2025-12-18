Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady? V Praze 90 tisíc měsíčně

Pro zaměstnavatele jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů mzdové náklady, které jsou vyšší oproti hrubé mzdě minimálně o povinné pojistné placené za zaměstnance a placenou dovolenou. Jak aktuálně vysoké jsou průměrné mzdové náklady v Česku?

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci zpravidla v pracovní smlouvě hrubou mzdu. Zaměstnavatelé však platí za zaměstnance navíc sociální a zdravotní pojištění, přičemž povinné pojistné v souhrnu činí 33,8 % (sociální pojištění 24,8 % a zdravotní pojištění 9 %). Navíc je potřeba počítat s platbou za dny, které zaměstnanec neodpracuje a přitom dostává mzdu z důvodu nároku na roční placenou dovolenou. Mzdové náklady jsou tak výrazně vyšší než hrubá mzda.

Průměrné mzdové náklady v Česku za třetí čtvrtletí 2025

Ve třetím čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá mzda 48295 Kč. V tabulce níže si vypočítáme průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele právě u průměrné mzdy za třetí čtvrtletí, přičemž budeme pro zjednodušení počítat, že zaměstnanec skutečně během roku odpracuje 11 měsíců a jeden celý měsíc má nárok na placenou dovolenou. Nezohledňujeme však žádné další platby zaměstnavatele za vykonanou práci zaměstnance navíc, což v praxi jsou různá komerční pojištění, stravování, pracovní pomůcky a různé příspěvky a benefity. Skutečné mzdové náklady jsou tak zpravidla ještě vyšší, než je vypočteno v tabulce níže, kde si vypočítáme naprosto minimální mzdové náklady u průměrné mzdy ve výši 48295 Kč.

Text Částka
Hrubá mzda 48295 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 11978 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 4347 Kč
Mzdové náklady za měsíc 64620 Kč
Mzdové náklady za skutečně odpracovaný měsíc 70495 Kč

Mzdové náklady v jednotlivých krajích

Ve druhé tabulce níže máme vypočteny minimální měsíční mzdové náklady u průměrné hrubé mzdy za třetí čtvrtletí letošního roku v jednotlivých krajích. Částky hrubých mezd jsou převzaty z Českého statistického úřadu. Samotný výpočet je stejný jako v první tabulce. Rozdíly ve výši minimálních měsíčních mzdových nákladů mezi jednotlivými kraji jsou v korunovém vyjádření pochopitelně ještě vyšší, než je to při porovnání samotných hrubých mezd. Částky ve druhé tabulce máme zaokrouhleny na stokoruny nahoru.

Kraj Průměrná měsíční mzda
Praha 89300 Kč
Středočeský kraj 70100 Kč
Jihomoravský kraj 69600 Kč
Plzeňský kraj 66400 Kč
Ústecký kraj 65000 Kč
Královéhradecký kraj 64500 Kč
Moravskoslezský kraj 64200 Kč
Jihočeský kraj 64100 Kč
Kraj Vysočina 63800 Kč
Olomoucký kraj 63600 Kč
Pardubický kraj 63400 Kč
Liberecký kraj 63300 Kč
Zlínský kraj 62800 Kč
Karlovarský kraj 60900 Kč

