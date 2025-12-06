Poradna: Vysoké platby na pojistném bez nemocenské
Lucie: Během podnikání jsem nikdy nebyla nemocná. Vždy pouze několikadenní nachlazení, mírná teplota a tak. Téměř deset let zodpovědně platím sociální i zdravotní pojištění. Nyní budu nemocná delší dobu a prý budu bez nemocenské. Můžete mi to vysvětlit.
Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost musí vždy platit povinné sociální a zdravotní pojištění. A to i při velmi nízkém zisku nebo při ztrátě. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno alespoň minimální pojistné. Částky minimálního pojistného se každoročně zvyšují.
I OSVČ účastny v dobrovolném daňovém měsíčním paušálním režimu, které platí v jedné měsíční platbě daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, nemohou platit na povinném pojistném méně. V prvním daňovém paušálním pásmu odpovídá platba na zdravotním pojištění minimální měsíční záloze a platba na sociálním pojištění 1,15násobku minimální zálohy.
Zdravotní pojištění = nárok na zdravotní péči
Z povinného zdravotního pojištění, které dlouhodobě řádně a včas platíte, je financována zdravotní péče, kterou čerpáte. To znamená i návštěvy lékařů. Systém zdravotního pojištění je založen na principu solidarity. Někteří pojištěnci zaplatí na zdravotním pojištění výrazně více, než činí jejich čerpaná zdravotní péče, což je i Váš případ. Jiní pojištěnci mají bohužel zdravotní problémy a obdržené náklady na zdravotní péči jsou tak vyšší, než kolik zaplatí na zdravotním pojištění.
Sociální pojištění = nárok na státní důchody
Platby povinného sociálního pojištění, které rovněž dlouhodobě řádně platíte, jak uvádíte v dotazu, slouží k zajištění nároku na státní důchod (starobní i invalidní). Právě od plateb na sociálním pojištění se bude v budoucnu odvíjet Váš starobní důchod. Čím vyšší platby, tím vyšší státní důchody.
Nutnost dobrovolného nemocenského pojištění
V případě pracovní neschopnosti mají nárok na nemocenskou pouze OSVČ, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Platby povinného zdravotního pojištění a sociálního pojištění nestačí k přiznání nemocenské. Jestliže si dobrovolné nemocenské pojištění neplatíte, tak skutečně během nemoci žádné peníze nedostanete. Povinnost účasti na dobrovolném nemocenském pojištění pro nárok na nemocenskou platí i pro OSVČ, které si plní své daňové povinnosti účastí v paušálním režimu.
OSVČ dostanou nemocenskou od 15. dne
Na doplnění uvádím, že OSVČ účastny na dobrovolném nemocenském pojištění mají na případnou nemocenskou nárok až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. OSVČ nemají pochopitelně na náhradu mzdy nárok, takže i kdybyste si dobrovolné nemocenské pojištění platila, tak byste byla v prvních dvou týdnech bez peněz.
Závěrem
Jestliže si dobrovolné nemocenské pojištění neplatíte, což vyplývá z formulace Vaší otázky, tak budete během pracovní neschopnosti bez peněz. Pro všechny OSVČ je pracovní neschopnost velmi nepříjemná, zvláště, jestliže jim během tohoto období nemůže nikdo pomoci a alespoň je částečně zastoupit. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které nemají nárok na nemocenskou ze zaměstnání, tak jako podnikající zaměstnanci, by měly mít vlastní rezervu na horší časy, důkladně zvážit účast na dobrovolném nemocenském pojištění a případně mít vlastní komerční produkty pro případnou delší pracovní neschopnost.
