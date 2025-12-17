Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Průměrná hrubá mzda versus čistá mzda

štítky Osobní finance Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 110×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ve třetím čtvrtletí letošního roku činila dle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda 48295 Kč. Zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu však dostávají na účet čistou mzdu, která je snížená o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Jaké bude zdanění průměrné mzdy v roce 2026?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu. Sazba daně z příjmu u mezd do trojnásobku průměrné mzdy činí 15 %.

Související

Pro většinu zaměstnanců platí jenom 15% sazba daně

Pro účely stanovení limitu hrubé mzdy, od kterého se odvádí již vyšší 23% sazba daně z příjmu, se pracuje s průměrnou mzdou dle MPSV, která je trochu odlišná od aktuální průměrné mzdy v jednotlivých čtvrtletích dle ČSÚ. Každopádně však platí, že naprostá většina zaměstnanců zdaňuje veškerou svoji hrubou mzdu pouze 15% sazbou daně z příjmu.

Slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci

Základ daně pro výpočet měsíční zálohové daně z příjmu se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Vypočtenou daň z příjmu následně snižují daňové slevy. Při podepsaném prohlášení k dani vždy alespoň sleva na poplatníka, která činí 2570 Kč. V roce 2026 je částka všech daňových slev stejná jako v roce 2025. Všechny daňové slevy ovlivňují pouze výpočet daně z příjmu, na výpočet povinného pojistného nemají vliv.

Daňové zvýhodnění uplatní pouze jeden z rodičů

Nejvyšší vliv na celkovou částku čisté mzdy má uplatnění či neuplatnění daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Na první dítě činí daňové zvýhodnění 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč.

Čistá mzda se může lišit

V závislosti na uplatněných daňových slevách se tak v praxi může čistá mzda u stejné hrubé mzdy lišit. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu čistou mzdu, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet a za kterou si může nakupovat zboží a služby, u bezdětného zaměstnance, zaměstnance uplatňující daňové zvýhodnění na jedno dítě a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti.

Text žádné dítě jedno dítě dvě děti
Hrubá mzda 48295 Kč 48295 Kč 48295 Kč
Zdravotní pojištění 2174 Kč 2174 Kč 2174 Kč
Sociální pojištění 3429 Kč 3429 Kč 3429 Kč
Daň z příjmu 4675 Kč 4675 Kč 4675 Kč
Čistá mzda 38017 Kč 39284 Kč 41144 Kč

TIP: Kalkulačka čisté mzdy v roce 2026

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR stoupají

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026 Kalkulačka životního minima domácnosti od 1. 5. 2026 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Populární na Dům financí