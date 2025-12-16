Ve kterých krajích práce nejvíce „sype“?
Česko patří mezi vyspělé země světa s nejnižšími mzdovými rozdíly. Při porovnání průměrných mezd v jednotlivých krajích je finančně odskočena Praha. Pouze právě v Praze je průměrná mzda vyšší než je průměrná mzda za celé Česko. V ostatních krajích jsou mzdové rozdíly poměrně nízké.
Průměrná hrubá měsíční mzda za třetím čtvrtletí letošního roku za celé Česko činila 48295 Kč, oproti stejnému období loňského roku stoupla průměrná hrubá mzda v nominálním vyjádření o 7,1 %. Ve všech krajích, mimo právě Prahy, však byla průměrná mzda nižší než za celou ekonomiku. Mzdové podmínky v Praze jsou tak nejlepší a Praha je tak mzdově odskočena ostatním krajům. Ve vyspělých zemích světa jsou však rozdíly mezi jednotlivými regiony vyšší než v Česku.
Stěhování za prací
V Praze jsou sice mzdy obecně vyšší než ve zbytku republiky, současně jsou zde však značně vyšší zejména výdaje za bydlení. Zájemce o práci, kteří nemají v Praze vlastní bydlení nebo nemají pronájem za „dobrou“ cenu, musí počítat s mnohem vyššími náklady za bydlení, než je tomu v ostatních krajích. Právě náklady za bydlení je nutné zahrnout do kalkulace výhodnosti stěhování za lepší pracovní nabídkou do Prahy nebo třeba do Brna, kde jsou náklady na bydlení rovněž vysoké.
Zdanění mzdy je ve všech krajích stejně vysoké
V některých vyspělých zemích světa se zdanění v jednotlivých regionech liší, protože se např. daň z příjmu platí na celonárodní úrovni i místní úrovni. V Česku tomu tak není. Výpočet čisté mzdy je stejný ve všech krajích. Změnou zaměstnání a přestěhováním se do menšího města nelze ušetřit na daňových platbách. Při stejně vysoké hrubé mzdě se tak zaplatí na přímých daních (dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) ve všech městech a ve všech obcích stejná částka.
Jak se liší průměrná mzda v jednotlivých krajích?
V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou mzdu v jednotlivých krajích ve třetím čtvrtletí letošního roku, tak jak byly tyto údaje publikovány ČSÚ. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském kraji. Nejnižší mzdy jsou v Karlovarském kraji, Zlínském kraji a Libereckém kraji
|Kraj
|Průměrná měsíční mzda
|Praha
|61129 Kč
|Středočeský kraj
|47965 Kč
|Jihomoravský kraj
|47641 Kč
|Plzeňský kraj
|45439 Kč
|Ústecký kraj
|44465 Kč
|Královéhradecký kraj
|44133 Kč
|Moravskoslezský kraj
|43930 Kč
|Jihočeský kraj
|43887 Kč
|Kraj Vysočina
|43660 Kč
|Olomoucký kraj
|43525 Kč
|Pardubický kraj
|43407 Kč
|Liberecký kraj
|43349 Kč
|Zlínský kraj
|43022 Kč
|Karlovarský kraj
|41675 Kč
