Poradna: Mám nižší příjmy, snížím si zdravotní pojištění?
Karolína: Poslední dva roky mám pouze příjmy z investic, především z nájmu. Platím si zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Příjmy mi teď poklesly, co musím udělat, abych platila na zdravotním pojištění méně? Co když začnu manželovi pomáhat v podnikání jako spolupracující osoba?
Vzhledem k tomu, že máte pouze pasivní příjmy a nesplňujete žádnou z podmínek pro zařazení v počítačovém systému Vaší zdravotní pojišťovny do kategorie státních pojištěnců, tak jste vedena pro účely placení zdravotního pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Všechny OBZP si přitom musí samy platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy, v roce 2026 tedy v částce 3024 Kč (22400 Kč × 13,5 %). Splatnost zdravotního pojištění je přitom do osmého dne následujícího měsíce. Platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká.
OBZP si zdravotní pojištění nesníží
Pokud budete v registru své zdravotní pojišťovny vedena jako OBZP, tak budete platit každý měsíc 3024 Kč bez ohledu na skutečnou výši Vašeho příjmu. Měsíční platbu zdravotního pojištění si nemohou OBZP nikterak snížit. Současně platí, že ani velmi vysoké pasivní příjmy, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění, nejsou důvodem pro vyšší platbu zdravotního pojištění jako OBZP. Na doplnění uvádím, že pokud budete OBZP i v roce 2027, tak dojde ke změně měsíční platby v závislosti na zvýšení minimální mzdy.
Spolupracující osoby jsou OSVČ
Jestliže se stanete spolupracující osobou Vašeho manžela ve výkonu samostatné výdělečné činnosti, potom budete rovněž OSVČ. Jestliže nebudete splňovat žádnou z podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců nebo nebudete současně zaměstnankyní, tak bude pro Vás výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní samostatnou výdělečnou činností se všemi daňovými důsledky z toho plynoucími.
S ohledem na placení zdravotního pojištění byste si musela platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění (vždy alespoň v minimální výši). Při výpočtu ročního zdravotního pojištění byste jako OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musela dodržet alespoň minimální vyměřovací základ. Když budete OSVČ, tak si pochopitelně již zdravotní pojištění jako OBZP platit nebudete.
Závěrem
Nižší pasivní příjmy nejsou důvodem pro snížení zdravotního pojištění placeného jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pokud se stanete OSVČ, tak již zdravotní pojištění jako OBZP platit nebudete, ale budete si platit zdravotní pojištění jako OSVČ. V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2026 činí minimální měsíční záloha 3306 Kč.