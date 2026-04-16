Bitcoin překonal 75 tisíc dolarů. Je to začátek nového cyklu, nebo jen drahá iluze?
Bitcoinu se nyní, v polovině dubna, podařilo dostat nad hranici 75000 dolarů. Cena bitcoinu rostla, a to navzdory složitému období pro riziková finanční aktiva, jaké představuje konflikt v Íránu. Je tento růst ceny konečně odrazem od dna a návratem k růstovému cyklu nejslavnější kryptoměny? Co může tento trend zkazit či překazit?
Křehké příměří a návrat chuti riskovat
Bitcoin, stejně jako například technologické akcie, v poslední době roste. Prakticky od vyhlášení dočasného příměří se na trhy postupně vrací chuť riskovat. A to i přesto, že klid zbraní je pouze dočasný a provoz Hormuzským průlivem má daleko k běžnému průměru z doby před válkou. Trhy, a s nimi i bitcoin, sázejí na to, že krize je za námi a vše dobře dopadne. Má tedy bitcoin opravdu nakročeno ke změně trendu?
Halvingový cyklus a nákupní apetit
Existuje hned několik důvodů, proč mírnit optimismus. Prvním z nich je skutečnost, že ještě nedošlo k naplnění halvingového cyklu. Podle něj by měl bitcoin zažít ještě jeden propad, a to na konci léta nebo na začátku podzimu. Načasování konce cyklu tedy zatím příliš nesedí. Na druhou stranu lze namítat, že pokud to všichni vědí a pracují s touto teorií, začnou bitcoin nakupovat ještě před začátkem tohoto cyklu. To se děje již dnes.
Minulý týden známá společnost Strategy, jež má nyní postavený byznys model na nakupování bitcoinu, koupila 13927 mincí rovnou za jednu miliardu dolarů. Společnost Strategy tak suverénně figuruje na prvním místě v žebříčku burzovně obchodovaných firem, které ve své rozvaze drží bitcoin. Společnost jich vlastní již celkem 780897 mincí. Hypotéza, že medvědí cyklus na bitcoinu skončí dříve, než se očekává, je tak velmi pravděpodobná.
Dvě hlavní překážky: Ropa a úrokové sazby
Pokud nezastáváte teorii halvingových cyklů, leží před bitcoinem dvě velké překážky pro další růst. První z nich je bezprostřední, a to v podobě znovurozpoutání konfliktu mezi Íránem a USA nebo dlouhodobého blokování Hormuzského průlivu. Ropa za více než 150 dolarů by srazila cenu bitcoinu. Proč? S tím souvisí i druhá překážka, kterou je měnová politika.
Donald Trump vybral nového šéfa Fedu s tím, že by měl co nejvíce snížit úrokové sazby, aby pomohl americké ekonomice, a potažmo i finančním trhům. Nízké sazby jsou pro bitcoin velmi příznivé. Avšak pokud inflace chytí druhý dech, na což již nyní poukazují aktuální data, nedá se v tomto roce očekávat žádné snížení sazeb. Nesnížení sazeb bude pro bitcoin a finanční trhy hodně hořkou pilulkou. Zvýšení sazeb by zcela jistě vedlo ke korekci. Pokud však bitcoin tyto dvě nástrahy překoná, cesta ke změně trendu během léta bude plně otevřená.