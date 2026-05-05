AI horečka má nové vítěze: Seagate, Intel a SanDisk
Navzdory uzavřenému Hormuzskému průlivu a hrozícímu nedostatku ropy se americké akciové indexy drží na rekordech. Geopolitická rizika totiž spolehlivě přehlušuje masivní investiční horečka kolem umělé inteligence. Mimořádné zisky tak letos burza přináší zejména tam, kde se AI potkává s čipy, paměťmi a datovými úložišti.
Seagate: +163 %
Společnost Seagate patří mezi největší vítěze současného AI boomu, protože umělá inteligence nepotřebuje jen výkonné čipy, ale také obrovské množství datových úložišť. Firma překonala očekávání Wall Street v tržbách i ziscích a zároveň nabídla silný výhled do dalšího čtvrtletí. Investoři tak začali Seagate vnímat nikoliv jako nudného výrobce pevných disků, nýbrž jako klíčového dodavatele infrastruktury pro novou éru dat. Jinými slovy: čím více dat AI vytváří a zpracovává, tím větší strategický význam má ten, kdo je dokáže spolehlivě ukládat.
Intel: +169 %
Intel je letošním překvapením technologického sektoru. Ještě nedávno byl považován za firmu, které dochází dech v konkurenci společností AMD, ARM a výrobců závislých na TSMC. Jenže právě vlastní výroba čipů se v době napjatých dodavatelských řetězců stala jeho hlavní konkurenční výhodou. Investoři sázejí na to, že Intel může těžit nejen z poptávky po AI infrastruktuře, ale také z politické podpory Spojených států, které chtějí přesunout výrobu polovodičů zpět na domácí půdu. Akcie tak letos nerostou pouze díky technologickému příběhu, ale opírají se i o geopolitiku.
SanDisk: +400 %
SanDisk je symbolem toho, jak hluboko AI boom zasahuje do celého technologického řetězce. Nejde totiž jen o grafické procesory od Nvidie. Datová centra potřebují také rychlé flashové paměti a úložiště, jejichž nabídka je omezená a ceny rostou. Výsledky společnosti SanDisk ukázaly extrémní růst tržeb, vysoké marže a prudce rostoucí poptávku ze strany provozovatelů AI infrastruktury. Právě proto se její akcie staly jedním z největších vítězů letošního roku. Trh ve firmě najednou nevidí cyklického výrobce pamětí, ale strategického dodavatele pro umělou inteligenci.
AI už není jen Nvidia
Letošní vítězové technologického trhu ukazují, že investiční příběh umělé inteligence se posunul dál. Už nejde pouze o výrobce nejvýkonnějších čipů, ale o celý ekosystém firem, které umožňují samotné fungování AI: od pamětí a pevných disků přes datová centra až po výrobní kapacity a dodavatelské řetězce. Právě proto mohou strmě růst i společnosti, které ještě před několika lety působily jako zástupci staré technologické ekonomiky. V éře umělé inteligence se však jasně ukazuje, že bez úložišť, pamětí a domácí výroby čipů žádná digitální budoucnost nevznikne.