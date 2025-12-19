Facebook Instagram LinkedIn Youtube

V roce 2026 bude minimální mzda vyšší o 7200 Kč než v roce 2021

Pro rok 2026 se zvyšuje minimální mzda z 20800 Kč na 22400 Kč, což je v korunovém vyjádření nejvyšší zvýšení minimální mzdy od jejího stanovení. Jak vysoká je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou?

V posledních letech významně stoupá minimální mzda ve většině vyspělých zemích světa. Růst minimální mzdy v Česku je významný, jak je názorně vidět z tabulky níže, kde máme uvedenu minimální měsíční mzdu v letech 2015 až 2026. Minimální mzda uvedené v tabulce platí pro zaměstnání na plný úvazek. Při práci na zkrácený úvazek může být měsíční mzda nižší, než je částka uvedená v tabulce.

Rok Minimální mzda
2026 22400 Kč
2025 20800 Kč
2024 18900 Kč
2023 17300 Kč
2022 16200 Kč
2021 15200 Kč

Porovnání s průměrnou mzdou

Ve třetím čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda 48295 Kč, minimální mzda platná v roce 2025 tak dosahuje 43,1 % této částky. Např. v roce 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda za třetí čtvrtletí 42658 Kč, takže minimální mzda ve výši 17300 Kč dosahovala 40,6 % průměrné mzdy. V uvedeném období tak stoupla minimální mzda více než průměrná mzda.

Zvýšení mzdových nákladů

Minimální mzda v roce 2026 bude vyšší o 1600 Kč než v roce 2025, ale mzdové náklady zaměstnavatelů nabízejících práci za minimální mzdu stoupnou při započtení měsíční placené dovolené a zohlednění povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %) o 2335 Kč. Navíc růst minimální mzdy bude vytvářet tlak na zvyšování nízkých mezd nad úrovní minimální mzdy.

Žádné zvýhodnění při zdanění minimální mzdy

Zaměstnání za minimální mzdu nepřináší žádnou speciální výhodu při výpočtu přímých daní (daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění). Sazba povinného pojistného je stejná jako při práci za průměrnou mzdu, tj. 7,1 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění. Sazba daně z příjmu je rovněž shodná, tj. 15 % z hrubé mzdy a daňová sleva na poplatníka není nikterak zvýšená a činí klasicky 2570 Kč měsíčně.

Petr Gola

