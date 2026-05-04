Dvě brigády na DPP a daně
štítky Daně Zaměstnání
Někteří studenti nebo penzisté si současně přivydělávají na dvě dohody o provedení práce pro dva zaměstnavatele současně. Jak se liší zdanění z obou dohod? Podívejme se na praktické příklady.
Vliv na zdanění dohody o provedení práce má výše hrubé měsíční odměny a zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Do hrubé měsíční odměny 11999 Kč se totiž neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Když je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak lze uplatnit daňové slevy, vždy alespoň na poplatníka ve výši 2570 Kč. I při práci na dohodu o provedení práce je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje vždy jeden z rodičů. Pokud jeden z rodičů pracuje na klasickou pracovní smlouvu, tak by měl daňové zvýhodnění uplatňovat on.
Prohlášení k dani je možné mít podepsáno jenom jednou
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně mohou mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V žádném měsíci nelze daňové slevy uplatňovat dvakrát a u dvou příjmů ze zaměstnání tak mít nižší zdanění. Vhodné je mít prohlášení k dani podepsáno u zaměstnavatele, u kterého je hrubá měsíční mzda nebo odměna vyšší.
Příklad 1) Dvě DPP s odměnou nad limit
Zaměstnanec Zdeněk pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U prvního zaměstnavatele činí měsíční odměna 24000 Kč a u druhého 18000 Kč. Pro odvod zdravotního pojištění je důležité, že u hlavní dohody je hrubá měsíční odměna vyšší než 22400 Kč. Pan Zdeněk tak musí druhému zaměstnavateli doručit potvrzení prvního zaměstnavatele, že je zdravotní pojištění v hlavním zaměstnání vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je alespoň na úrovni minimální mzdy. V prvním zaměstnání má pan Zdeněk podepsáno prohlášení k dani.
- V prvním zaměstnání tak zaplatí na dani z příjmu 1030 Kč (24000 Kč × 15 % – 2570 Kč), na sociálním pojištění 1704 Kč (24000 Kč × 7,1 %) a na zdravotním pojištění 1080 Kč (24000 Kč × 4,5 %). Čistá odměna z dohody je 20186 Kč.
- Ve druhém zaměstnání zaplatí na dani z příjmu 2700 Kč (18000 Kč × 15 %), na sociálním pojištění 1278 Kč (18000 Kč × 7,1 %) a na zdravotním pojištění 810 Kč (18000 Kč × 4,5 %). Čistá odměna z dohody je 13212 Kč.
Příklad 2) Dvě DPP, druhá do limitu
Paní Kateřina pracuje na dvě dohody o provedení práce. U první je hrubá odměna 25000 Kč a u druhé 10000 Kč. V prvním zaměstnání má podepsáno prohlášení k dani. Z druhého zaměstnání neplatí sociální a zdravotní pojištění, protože je hrubá odměna 11999 Kč a méně.
- V prvním zaměstnání tak zaplatí na dani z příjmu 1180 Kč (25000 Kč × 15 % – 2570 Kč), na sociálním pojištění 1775 Kč (25000 Kč × 7,1 %) a na zdravotním pojištění 1125 Kč (25000 Kč × 4,5 %). Čistá odměna na účet je 20920 Kč.
- Ve druhém zaměstnání zaplatí 1500 Kč (10000 Kč × 15 %) na dani z příjmu, pojistné se neplatí. Čistá odměna na účet je tak 8500 Kč.
