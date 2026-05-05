Dohoda o provedení práce a pojistný vztah

štítky Pojištění Zaměstnání

Při odměně do limitu se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, což je výhoda. Na druhou stranu však takové zaměstnání neřeší pojistný vztah. Co to znamená? Pro koho je to nevýhodné?

Jestliže je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. Pojistné v takovém případě neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Daňově je to velmi výhodné. Současně však není vyřešena situace u zdravotní pojišťovny a OSSZ.

Brigáda s odměnou do limitu je tak vhodná pro někoho, kdo má vyřešen svůj pojistný vztah. V opačném případě vzniká povinnost platby zdravotního pojištění jako samoplátce. Platba sociálního pojištění povinná není, ale vzniká mezera v pojištění, což má nepříznivé důchodové důsledky.

Kdo má vyřešen pojistný vztah?

Přivýdělek na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu je výhodný pro zaměstnance, OSVČ a státní pojištěnce (např. penzisty, studenty, příjemce rodičovského příspěvku). Všichni tito pojištěnci odvádí pojistné již z hlavního příjmu nebo jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci.

Kolik platí OBZP na zdravotním pojištění?

Kdo pracuje pouze na dohody o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení zdravotního pojištění a neplatí alespoň minimální zdravotní pojištění z jiného zaměstnání nebo podnikání nebo není státním pojištěncem, ten je automaticky v registru pojištěnců u své zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2026 si musí všechny OBZP platit zdravotní pojištění v měsíční částce 3024 Kč (minimální měsíční mzda 22400 Kč × 13,5 %). Kdo není státním pojištěncem, tomu se zaměstnání pouze na dohody o provedení práce s odměnou do limitu nevyplatí.

Mezery v pojištění a důchodový problém

Dobu pojištění pro důchodové účely zvyšují pouze odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, nebo náhradní doby pojištění. Důchodové příjmy potom zvyšují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11999 Kč a méně, tak takové zaměstnání nemá žádný důchodový vliv. Pokud není dané období řešeno jinak, tak vzniká nepříjemná mezera v pojištění, která má negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu. Mezery v pojištění je případně vhodné řešit včas účastí na dobrovolném důchodovém pojištění, neboť zpětná účast na pojištění je omezená, záleží samozřejmě na konkrétním průběhu pojištění.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

TIP: Kalkulačka starobního důchodu OSVČ

Petr Gola

