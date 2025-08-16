Poradna: Kolik dostanu na účet z první výplaty?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 216×
Jáchym: Od srpna jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání, po maturitě jsem již nechtěl dále studovat. Chtěl jsem rychle být zaměstnancem, tak jsem tolik peníze neřešil, říkal jsem si, že nejdříve potřebuji praxi a třeba mi zaměstnavatel brzy přidá. Moje nástupní mzda je 30000 Kč. Jaké budu platit daně, když je to moje první zaměstnání?
První výplatu za srpen obdržíte v září. Z hrubé mzdy Vám bude, stejně jako ostatním zaměstnancům, sražena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Za výpočet a odvod daňových plateb bude přitom zodpovědný Váš zaměstnavatel.
Související
Oznámení zdravotní pojišťovny
Pravděpodobně hned při nástupu do zaměstnání jste oznámil svému zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn. To je zásadní informace, aby mohl Váš zaměstnavatel odvádět zdravotní pojištění řádně a včas na účet správné zdravotní pojišťovny. Každou případnou změnu zdravotní pojišťovny musíte následně svému zaměstnavateli oznamovat.
Podpis prohlášení k dani
Aby mohl Váš zaměstnavatel při výpočtu daně z příjmu uplatňovat daňové slevy, na které máte nárok, tj. pravděpodobně pouze na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, tak musíte mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový papír). Jestliže byste pracoval v budoucnu pro dva zaměstnavatele současně, tak prohlášení k dani budete moci mít podepsáno pouze u jednoho z nich.
Daňové sazby
Z hrubé mzdy Vám bude sraženo sociální pojištění v sazbě 7,1 % z hrubé mzdy (včetně nemocenského pojištění), zdravotní pojištění v sazbě 4,5 % z hrubé mzdy a daň z příjmu v sazbě 15 % z hrubé mzdy. Vypočtenou daň z příjmu bude přímo snižovat právě uvedená sleva na poplatníka.
Praktický výpočet
Když bude Vaše hrubá mzda za srpen činit 30000 Kč, potom na svůj bankovní účet obdržíte částku 24590 Kč, neboť z hrubé mzdy Vám bude sraženo sociální pojištění 2130 Kč (30000 Kč × 7,1 %), zdravotní pojištění 1350 Kč (30000 Kč × 4,5 %) a daň z příjmu 1930 Kč (30000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč).
Nárok na roční daňový přeplatek
V dotazu píšete, že pracujete teprve od srpna. Pokud jste skutečně v měsících lednu až červenci nepracoval, potom obdržíte pro provedeném ročním zúčtování daně za rok 2025 daňový přeplatek. Důvodem je skutečnost, že v ročním zúčtování daně uplatní za Vás Váš zaměstnavatel roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, bez ohledu na skutečnost, že u něj pracujete teprve od srpna. Váš roční zdanitelný příjem by dle uváděných informací měl být nižší než 205600 Kč a v takovém případě by všechny zaplacené daňové zálohy během roku 2025 byly daňovým přeplatkem. Za měsíce srpen až prosinec by to bylo cca 9700 Kč. Záleží na skutečně vysokých hrubých mzdách v daných měsících, případné nemoci, čerpání dovolené apod.
Roční zúčtování daně
Dle zákona o dani z příjmů může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně za zaměstnance, který si o to požádá a nemá povinnost si sám podat daňové přiznání. O roční zúčtování daně může požádat svého zaměstnavatele zaměstnanec, který pracoval během roku pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou, přičemž měl u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a nemá jiné zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyšší než 20000 Kč. Jestliže budete mít příjem pouze od současného zaměstnavatele, tak ho o roční zúčtování daně za rok 2025 budete moci požádat.
TIP: Kalkulačka čisté mzdy 2025