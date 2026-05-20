Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Poradna: Kolik mi sníží důchod každé čtvrtletí předčasnosti?

štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 161×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ivan: Jsem v předdůchodovém věku, mám lehce nadprůměrné příjmy a rozhoduji se mezi řádným a předčasným důchodem. Vím, že se předčasný důchod liší za každé čtvrtletí. Jaký je finanční rozdíl u mzdy ve výši 55 tisíc korun?

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Přičemž standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Podmínky ohledně polovičního krácení jsou poměrně přísné a těžko splnitelné, takže je nebudu při odpovědi zohledňovat. Pro názornost je však níže přiložen i odkaz na kalkulačku polovičního krácení u předčasného důchodu.

Související

Doplňující informace o předčasném důchodu

Na doplnění uvádím, že nárok na předčasný důchod vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let a nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Příjemci předčasného důchodu mají legislativou omezenou výdělečnou činnost, když až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění a až do dosažení řádného důchodového věku mají předčasní důchodci omezenou valorizaci důchodu.

Pozor na nižší dobu pojištění

Měsíční předčasný důchod je nižší oproti řádnému starobnímu důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu roli.

Praktický výpočet

Průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítá ze všech rozhodných příjmů od roku 1986. V praxi tak může být osobní vyměřovací základ poměrně významně odlišný oproti současnému příjmu. V tabulce níže nicméně provedu výpočty vždy u osobního vyměřovacího základu ve výši 55000 Kč, tak jak si přejete. Spočítáme pro názornost krácení při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (tj. provede se krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti) a když se odejde do předčasného důchodu dříve o 990 dní (tj. krácení se provede za 11 započatých intervalů předčasnosti), v obou případech budeme počítat s dobou pojištění v rozsahu 43 let.

OVZ Doba pojištění Předčasnost Předčasný důchod
55000 Kč 43 let 1080 dní 18800 Kč
55000 Kč 43 let 990 dní 19251 Kč

Ve druhé tabulce si provedeme výpočet, pokud v prvním případě se bude hodnotit doba pojištění v rozsahu 43 let a při pozdějším odchodu do předčasného důchodu v rozsahu 44 let. To znamená, že pozdějším odchodem do předčasného důchodu se podaří ukončit další celý rok pojištění. Finanční rozdíl ve výši důchodu v těchto dvou případech je významně vyšší.

OVZ Doba pojištění Předčasnost Předčasný důchod
55000 Kč 43 let 1080 dní 18800 Kč
55000 Kč 44 let 990 dní 19700 Kč

Pokud při odchodu do předčasného důchodu o jeden interval dříve je získána stejná doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech, potom je při námi zvolených údajích rozdíl ve výši důchodu 451 Kč. Jestliže se však pozdějším odchodem do předčasného důchodu podaří ukončit další celý rok pojištění, potom je již rozdíl mezi těmito dvěma důchodovými variantami dle námi vybraných vstupních údajů již 900 Kč.

Závěrem

Vliv na měsíční částku předčasného důchodu má nejenom vybraný termín předčasnosti, ale i skutečnost, jak vysoká doba pojištění v celých ukončených letech se bude v dané variantě počítat. Předčasný důchod je totiž nižší nejenom z důvodu krácení, které se liší za každý interval předčasnosti, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení každého dalšího ukončeného roku pojištění.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2026 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Nejčtenější články za uplynulých 12 měsíců