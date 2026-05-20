Poradna: Kolik mi sníží důchod každé čtvrtletí předčasnosti?
Ivan: Jsem v předdůchodovém věku, mám lehce nadprůměrné příjmy a rozhoduji se mezi řádným a předčasným důchodem. Vím, že se předčasný důchod liší za každé čtvrtletí. Jaký je finanční rozdíl u mzdy ve výši 55 tisíc korun?
Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Přičemž standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Podmínky ohledně polovičního krácení jsou poměrně přísné a těžko splnitelné, takže je nebudu při odpovědi zohledňovat. Pro názornost je však níže přiložen i odkaz na kalkulačku polovičního krácení u předčasného důchodu.
Doplňující informace o předčasném důchodu
Na doplnění uvádím, že nárok na předčasný důchod vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let a nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Příjemci předčasného důchodu mají legislativou omezenou výdělečnou činnost, když až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění a až do dosažení řádného důchodového věku mají předčasní důchodci omezenou valorizaci důchodu.
Pozor na nižší dobu pojištění
Měsíční předčasný důchod je nižší oproti řádnému starobnímu důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu roli.
Praktický výpočet
Průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítá ze všech rozhodných příjmů od roku 1986. V praxi tak může být osobní vyměřovací základ poměrně významně odlišný oproti současnému příjmu. V tabulce níže nicméně provedu výpočty vždy u osobního vyměřovacího základu ve výši 55000 Kč, tak jak si přejete. Spočítáme pro názornost krácení při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (tj. provede se krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti) a když se odejde do předčasného důchodu dříve o 990 dní (tj. krácení se provede za 11 započatých intervalů předčasnosti), v obou případech budeme počítat s dobou pojištění v rozsahu 43 let.
|OVZ
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|55000 Kč
|43 let
|1080 dní
|18800 Kč
|55000 Kč
|43 let
|990 dní
|19251 Kč
Ve druhé tabulce si provedeme výpočet, pokud v prvním případě se bude hodnotit doba pojištění v rozsahu 43 let a při pozdějším odchodu do předčasného důchodu v rozsahu 44 let. To znamená, že pozdějším odchodem do předčasného důchodu se podaří ukončit další celý rok pojištění. Finanční rozdíl ve výši důchodu v těchto dvou případech je významně vyšší.
|OVZ
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|55000 Kč
|43 let
|1080 dní
|18800 Kč
|55000 Kč
|44 let
|990 dní
|19700 Kč
Pokud při odchodu do předčasného důchodu o jeden interval dříve je získána stejná doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech, potom je při námi zvolených údajích rozdíl ve výši důchodu 451 Kč. Jestliže se však pozdějším odchodem do předčasného důchodu podaří ukončit další celý rok pojištění, potom je již rozdíl mezi těmito dvěma důchodovými variantami dle námi vybraných vstupních údajů již 900 Kč.
Závěrem
Vliv na měsíční částku předčasného důchodu má nejenom vybraný termín předčasnosti, ale i skutečnost, jak vysoká doba pojištění v celých ukončených letech se bude v dané variantě počítat. Předčasný důchod je totiž nižší nejenom z důvodu krácení, které se liší za každý interval předčasnosti, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení každého dalšího ukončeného roku pojištění.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením