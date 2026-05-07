Pozor na dopočet zdravotního pojištění u DPP
Zdanění u dohody o provedení práce je ve většině případů výhodné. Výjimkou je situace, kdy je hrubá odměna nad limit a přitom je nižší než minimální mzda a není vyřešen pojistný vztah. Tehdy se provádí při výpočtu zdravotního pojištění dopočet do minima a sazba zdravotního pojištění je efektivně vyšší.
Zdravotní pojištění ze zaměstnání musí být vždy vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální měsíční mzdy platné pro plný úvazek, v roce 2026 tedy z částky 22400 Kč, výjimka však platí pro státní pojištěnce nebo zaměstnance odvádějící minimum z jiného příjmu. U sociálního pojištění se dopočet do minima neprovádí.
Odměna z DPP do 22400 Kč a dopočet
Když je při práci na dohodu o provedení práce hrubá měsíční odměna nižší než 22400 Kč a nejedná se o státního pojištěnce (např. studenta, penzistu, příjemce rodičovského příspěvku) nebo o zaměstnance platící minimum v jiném zaměstnání nebo o OSVČ, tak se provádí dopočet do minima. Skutečná (efektivní) sazba zdravotního pojištění je v tomto případě vyšší, než je běžná sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem ve výši 4,5 % z hrubé mzdy.
Kdo platí dopočet do minima?
Zaměstnavatelé odvádí na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy nebo hrubé odměny zaměstnance, dopočet do minima jde v plném rozsahu k tíži zaměstnance. V takovém případě má tedy zaměstnanec vyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění.
Praktický příklad – Bez dopočtu do minima u DPP
Paní Alena je na rodičovské dovolené a přivydělává si na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 20000 Kč. Paní Alena je pro účely zdravotního pojištění státním pojištěncem, takže při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé odměny. Na zdravotním pojištění tak bude paní Aleně sražena částka 900 Kč (20000 Kč × 4,5 %). Dopočet se provádět nebude.
Praktický příklad – Provedení dopočtu u DPP
Paní Martina je v předdůchodovém věku, vyčerpala podporu v nezaměstnanosti a jedinou práci, kterou sehnala, je dočasně brigáda na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 20000 Kč. Paní Martina není státním pojištěncem, takže se při výpočtu zdravotního pojištění provede dopočet do minima. Minimální zdravotní pojištění je 3024 Kč (22400 Kč × 13,5 %). Zaměstnavatel zaplatí na zdravotním pojištění 1800 Kč (20000 Kč × 9 %). Dopočet do minima jde k tíži paní Martiny. Z hrubé mzdy je paní Martině sražena na zdravotním pojištění částka 1224 Kč (3024 Kč – 1800 Kč). Efektivní sazba zdravotního pojištění je tak 6,12 % (1224 Kč : 20000 Kč) a nikoliv standardních 4,5 %.
