AI agent od Mety může změnit internet. Trhy už hledají první poražené
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Meta na začátku září uvedla svého agenta Muse bez velkého investorského zájmu. Po čtrnácti dnech se aplikace stala nejstahovanější na Apple Store. Trhy si uvědomily, jak velký potenciál má tento nový agent od Mety. Muse není jen jazykový model, ale agent, který může zařídit spoustu věcí. Muse tak otevřel jistý pohled do budoucnosti na to, jak možná svět bude vypadat za pár měsíců či let. A na tento výhled reagovaly trhy.
Vítězové nové éry
Muse posunul prakticky celou problematiku užívání umělé inteligence. Zatímco ChatGPT změnil způsob, jak vyhledáváme a pracujeme s informacemi, Muse slibuje provést něco daleko radikálnějšího. Člověk možná nebude informace vůbec vyhledávat. Zadá pouze úkol a zbytek udělá agent.
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Prvním vítězem byla samozřejmě samotná Meta. Její akcie 21. září vyskočily o více než 11 % a během jednoho dne přidala společnost na tržní kapitalizaci přibližně 190 miliard dolarů. Mnohem zajímavější však byla reakce výrobců čipů. Arm vzrostl o 17 %, Intel o 12 % a AMD téměř o 10 %. AMD se díky tomu poprvé dostalo přes hranici jednoho bilionu dolarů tržní kapitalizace.
Důvodem je inference. Dosavadní boom umělé inteligence byl především o trénování modelů. Ten další může být o jejich používání. A to je pro výrobce čipů možná ještě zajímavější byznys.
Vytrénovat model je jedna věc. Agent ho však používá prakticky pořád. Musí pochopit zadání, rozdělit ho na několik kroků, otevřít stránky, porovnat nabídky a kontrolovat výsledek. Jeden jednoduchý požadavek tak může znamenat desítky dalších výpočetních operací.
Výpočetní výkon nebude potřeba jen při vzniku modelu, ale pokaždé, když někomu jeho agent koupí letenku, změní pojištění nebo vyřídí reklamaci. AI se z jednorázově drahého tréninku může změnit na permanentně běžící stroj.
Poražení nové éry
Ještě zajímavější je však druhá strana příběhu. Jednou z hlavních schopností Muse je porovnávání nabídek. Agent může například zjistit, kolik člověk platí za určitou službu, najít levnější variantu a pokusit se původní cenu vyjednat. Meta dokonce propaguje Muse na příkladech rušení nepotřebných předplatných nebo hledání levnějšího pojištění.
To je velmi nepříjemná zpráva pro společnosti, jejichž obchodní model částečně stojí na lidské lenosti. Člověk například ví, že by mohl mít levnější tarif, pojištění nebo předplatné. Jenomže kvůli několika stovkám korun nebude hodinu telefonovat na zákaznickou linku a vyplňovat formuláře. Agent žádnou lenost nemá. A především má času prakticky neomezeně.
Právě proto se po úspěchu Muse dostaly pod tlak akcie pojišťoven, bank, telekomunikačních společností a internetových cestovních portálů. Booking i Expedia během jednoho dne ztrácely téměř 4 %, Allstate a Charles Schwab dokonce přes 5 %.
Revoluce se může ještě odložit
Trhy už podobný příběh jednou zažily na jaře, kdy se začalo vážně mluvit o tom, že umělá inteligence nahradí klasický software. Dotčené firmy tehdy výrazně ztratily, ale většina z nich se mezitím vrátila zpět, protože revoluce se odložila a zavedený software ze dne na den nezmizel. Teď bude rozhodující, jak rychle Muse skutečně změní návyky spotřebitelů. Sázky jsou znovu otevřené.