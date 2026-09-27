Na těchto 10 otázek si odpovězte při plánování odchodu do důchodu
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 98×
Odchod do důchodu je zcela individuální záležitostí. Pro někoho je předčasný důchod finančně nevýhodný, pro jiného správným řešením. Do důchodového rozhodování vstupuje celá řada faktorů. Na co je dobré si při výběru důchodového termínu odpovědět?
Do řádného důchodu je možné odejít při dosažení řádného důchodového věku a získání doby pojištění v rozsahu 35 let. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku při získání 40 let pojištění. Jaké otázky je vhodné si předem zodpovědět?
Související
Mám „papírově“ vše v pořádku?
Výše důchodu se vypočítá z údajů (tj. rozhodných příjmů a doby pojištění), které má ČSSZ ve své databázi. V dostatečném časovém předstihu je tedy vhodné si vše pečlivě zkontrolovat a případné nesrovnalosti „vydokladovat“. Tento krok by měl udělat každý žadatel o důchod.
Znám finanční dopady konečného rozhodnutí?
Před rozhodováním, zdali nakonec neodejít i do předčasného důchodu, je vhodné předem alespoň orientačně vědět, s jakou částkou státního důchodu lze v jednotlivých „důchodových termínech“ počítat. Každý samozřejmě posuzuje finanční rozdíly mezi jednotlivými variantami vlastní finanční optikou, ale znát konkrétní čísla je pochopitelně důležité.
Jaký hodlám mít v důchodu životní styl?
Finanční plán pro důchod je velmi zodpovědným krokem, který by měl vycházet z konkrétních požadavků na trávení času v důchodu. Pro lidi s nižšími měsíčními náklady je případný odchod do předčasného důchodu po finanční stránce snazší.
Zvládám ještě pracovat do řádného důchodu?
Kdo může a navíc chce pracovat, ten by o předčasném důchodu neměl uvažovat. Spíše by se měl soustředit na pokračování v práci i v důchodu. Pobírat řádný starobní důchod a mzdu ze zaměstnání je možné, navíc náleží pracujícím řádným starobním důchodcům i sleva na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %.
Utáhnu finančně předčasný důchod?
Dobrá finanční situace a dostatečné vlastní úspory výrazně usnadňují důchodové rozhodování, protože atraktivita předčasného důchodu v takovém případě stoupá. Dřívější odchod do důchodu má pro hodně lidí pozitivní vliv na jejich zdraví a psychiku.
Vyčerpal jsem všechny legislativní výhody?
Odchod do případného předčasného důchodu by neměl být ukvapený a nejdříve by se měla vyčerpat výpovědní lhůta a podpora v nezaměstnanosti. Okamžitý konec v práci na základě dohody a rychlý nástup do předčasného důchodu není po finanční stránce výhodný.
Překontroloval jsem důchodový termín?
Termín řádného důchodu je jasný, u předčasného důchodu to však tak jasně neplatí. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže je finančně značný rozdíl, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Několik dní může důchod zbytečně snižovat.
Chci si během důchodu přivydělávat?
Předčasní důchodci mohou mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platby sociálního pojištění, takže jejich příjmové možnosti jsou omezené (nejoblíbenější je přivýdělek na dohodu o provedení práce do limitu). Kdo chce pracovat na pracovní smlouvu, ten musí volit až odchod do řádného důchodu.
Mám srovnaný balanc mezi zdravím a prací?
Důchodový termín neovlivňují pouze peníze, ale samozřejmě zdraví, pracovní vytíženost nebo rodinná situace. Peníze ovlivňují náš každodenní život více, než by si většina lidí přála, přesto je v praxi mnohdy předčasný důchod kvůli zdraví správnou volbou.
Myslím hlavně na sebe?
Vybírat a stanovovat důchodový termín pouze dle přání zaměstnavatele, kolegů nebo rodiny není dobré. Na podzim života bychom měli konečně mít „osobní svobodu“ a alespoň do důchodu skutečně odejít tak, jak to sami cítíme a chceme.
TIP: Kalkulačka řádného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením