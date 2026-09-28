Při vysokých cenách nemovitostí je i zvýšení úrokové sazby o desetinu procenta poznat
štítky Hypoteční úvěry Osobní finance Realitní trh čtení na 3 minuty | přečteno 186×
Většina zájemců o bydlení ve vlastním se hypotéce nevyhne. Vysoké ceny nemovitostí a vysoké úrokové sazby značně zvyšují tlak na dostatečně vysoké vlastní příjmy. Výběru hypotéky, a tím i výši úrokové sazby, je potřeba věnovat velkou pozornost, tak jako samotnému výběru nemovitosti. Každá desetina procenta ovlivňuje měsíční splátku.
Koupě vlastního bytu nebo domu je dlouhodobým závazkem, pro většinu lidí nedostupným bez hypotéky. Ceny nemovitostí se pochopitelně v Česku výrazně liší. Zásadní vliv na cenu má adresa nemovitosti. Ceny bytů zejména v Praze a v Brně jsou samozřejmě zcela na jiné úrovni než v jiných městech. Nejvíce lze tedy v praxi snížit měsíční výdaje za hypotéku nikoliv akceptací menšího bydlení v horším stavu, ale především výběrem lokality. Komu nevadí život např. v menším okresním městě a přitom zde může najít zajímavou práci odpovídající vlastním preferencím, ten na tom může být finančně lépe i s nižší mzdou, pokud jsou jeho celkové náklady na bydlení výrazně nižší, než by tomu bylo v Praze nebo v Brně. Výběr nemovitosti je důležitým rozhodnutím, proto je vhodné si vše pečlivě promyslet.
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Výhody vlastního bydlení
Obecně platí, že v Česku je bydlení ve vlastním velmi oblíbené a nájemní bydlení mnohdy není volbou, ale nutností. Vlastní bydlení přináší jistotu a důležitý osobní pocit bydlení ve svém. Pokud je splátka hypotéky alespoň na stejné úrovni jako měsíční nájemné, tak je samozřejmě lepší vynakládat peníze na splácení vlastního majetku než platit nájemné. Velmi důležitý je správný výběr nemovitosti. Na dobrých adresách pochopitelně ceny stále stoupají a vlastní nemovitost se tak v průběhu let zhodnocuje. Při kalkulaci hypotéky je vhodné zohlednit i možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od daňového základu.
Radost z bydlení ve vlastní nemovitosti
Vlastní bydlení si lze upravit dle vlastních představ tak, aby domov byl skutečným místem odpočinku a radosti. Pocit bydlení ve vlastním je pro většinu lidí velmi důležitý a mít místo, kde si můžu dělat, co chci, je „k nezaplacení“. Radost a osobní svoboda z vlastního bydlení je natolik důležitá, že splácení hypotéky následně finančně ovlivňuje rodinné hospodaření velmi dlouhou dobu. Při aktuálních vysokých cenách nemovitostí a vysokých sazbách u hypotéky obzvlášť.
Výběr hypotéky se nesmí podcenit
Zájemci o vlastní bydlení mají zpravidla přesnou představu, jaké bydlení by bylo z jejich pohledu ideální, a následně v závislosti na finančních možnostech při výběru slevují ze svých požadavků. Zpravidla proces výběru nemovitosti určené k bydlení nějakou dobu trvá a projde se několik nemovitostí. U menších investičních bytů je situace jiná, tyto byty se mnohem častěji prodávají "v hotovosti" (bez čerpání úvěru), takže zájemci musí reagovat mnohem rychleji než u větších bytů a domů, kde i prodávající počítá s čerpáním hypotéky.
Stejný pečlivý přístup k výběru nemovitosti je však vhodné věnovat i výběru hypotéky. Každá desetina procenta hraje při výpočtu měsíční splátky velkou roli. Při splácení platí jednoduché pravidlo: čím nižší je částka hypotéky, čím kratší je doba splácení a čím nižší je úroková sazba, tím méně se nákup nemovitosti „prodraží“ na úrocích.
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu měsíční splátku hypotéky na 30 let, pokud se splácí 4000000 Kč, sazbu hypotéky máme zvolenu od 4,5 % po 6,0 %. Z tabulky názorně vidíme, že při takto dlouhém splácení hypotéky znamená každá desetina procenta u úrokové sazby významné prodražení měsíční splátky.
|Úroková sazba
|Měsíční splátka
|Úroková sazba
|Měsíční splátka
|4,5 %
|20267 Kč
|5,3 %
|22212 Kč
|4,6 %
|20506 Kč
|5,4 %
|22461 Kč
|4,7 %
|20746 Kč
|5,5 %
|22712 Kč
|4,8 %
|20987 Kč
|5,6 %
|22963 Kč
|4,9 %
|21229 Kč
|5,7 %
|23216 Kč
|5,0 %
|21473 Kč
|5,8 %
|23470 Kč
|5,1 %
|21718 Kč
|5,9 %
|23725 Kč
|5,2 %
|21964 Kč
|6,0 %
|23982 Kč
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