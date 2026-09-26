Poradna: Budu platit z nadprůměrného důchodu daně?
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Vojtěch: Odešel jsem před měsícem do řádného starobního důchodu. Daně za mě vždy vyřizoval zaměstnavatel, vše bylo v pohodě. Celý život jsem pracoval a měl nadprůměrné příjmy, takže mi byl přiznán i nadprůměrný důchod. Budu mít jako čerstvý důchodce nějaké daňové povinnosti? Budu platit nějaké daně v roce 2026 a v roce 2027?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že z důchodu nebudete platit žádné daně. Z obdrženého státního důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění a dani z příjmů podléhá až roční důchod nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku, a takto vysoký starobní důchod Vám nemohl být v roce 2026 ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán.
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- V roce 2026 podléhá dani z příjmů roční důchod nad 806400 Kč (22400 Kč × 36) a v roce 2027 to bude nad 896400 Kč (24900 Kč × 36). Mít v roce 2027 měsíční důchod nad 74700 Kč je naprosto zcela výjimečné a případně se to týká penzistů, kteří odešli do řádného starobního důchodu v minulosti.
Praktický příklad
Pan XY získal dobu pojištění 46 let a má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 400000 Kč. Panu XY je přiznán měsíční starobní důchod ve výši 50739 Kč. I když měl pan XY mimořádně vysoké příjmy a získal vysokou dobu pojištění, tak neplatí ze svého důchodu žádné daně a do limitu má daleko.
Nemáte žádné starosti se zdaněním důchodu
V roce 2026 ani v roce 2027 tedy nebudete svůj důchod zdaňovat, a to ani částečně. Ohledně důchodu nemáte a nebudete mít žádné daňové povinnosti nebo starosti.
Vlastní příjem a daně
V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné zdanitelné příjmy a k tomu pobírat na účet státní důchod. Pokud budete mít ke svému starobnímu důchodu nějaký zdanitelný příjem, např. ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu, tak budete tento příjem zdaňovat. Důchod zdaňovat nebudete, ale případný vlastní příjem ano. Jakým způsobem by se Váš příjem zdaňoval, to by samozřejmě záviselo na výši a druhu daného příjmu. Na doplnění uvádím, že nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok činí 30840 Kč, mají všichni daňoví poplatníci, tedy i příjemci starobního důchodu. Řádní starobní důchodci jsou při zdanění zvýhodněni, neboť mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy nebo vyměřovacího základu.
Daňový přeplatek za rok 2026
Vzhledem k tomu, že jste odešel před měsícem do řádného starobního důchodu, tak jste neodpracoval v roce 2026 celý kalendářní rok. To znamená, že Vám vznikne nárok na daňový přeplatek, neboť jste během roku nevyčerpal v plném rozsahu slevu na poplatníka. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka každý měsíc ve výši 2570 Kč, přičemž sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2026 uplatníte roční daňovou slevu ve výši 30840 Kč, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Výše daňového přeplatku může být maximálně do částky zaplacené zálohové daně v průběhu roku. Zjednodušeně řečeno platí, že daňový přeplatek činí 2570 Kč za každý celý kalendářní měsíc, kdy se již pobíral pouze starobní důchod.
Závěrem
Pokud budete pobírat pouze starobní důchod, tak nebudete mít žádné daňové starosti. V případě vlastního příjmu ke starobnímu důchodu již bude tedy příjem podléhat zdanění, které se bude pochopitelně lišit v závislosti na tom, o jaký příjem by se jednalo a jak by byl vysoký. Daňově osvobozený důchod se však nezdaňuje ani v případě dalšího vlastního zdanitelného příjmu.