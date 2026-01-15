Když burza rozdává zisky, začíná být nebezpečná
Když se podíváme na výkonnost finančních aktiv v roce 2025, zjistíme, že prakticky vše rostlo. Akcie na americkém trhu i na rozvíjejících se trzích, technologické firmy a především Magnificent Seven trhaly rekordy. Zlato i stříbro překonaly svá historická maxima. Investor v roce 2025 prakticky nemohl šlápnout vedle – až na dvě výrazné výjimky: americké dluhopisy a investice do ropy.
Pravděpodobnost poklesu nikdy nezmizí
Zkušení burzovní harcovníci často správně poukazují na to, že na burze není problém peníze vydělat, daleko těžší je však o ně následně nepřijít. Za posledních pět let vykázal index S&P 500 tato roční zhodnocení: +28,7 % (2021), −18,1 % (2022), +26,3 % (2023), +25,0 % (2024), zhruba +17,9 % (2025). Poslední opravdu špatný rok je tak více než tři roky za námi. Mnozí investoři, zejména ti začínající, si začínají zvykat na pocit, že vydělávat peníze na burze je vlastně snadné.
I když statisticky nelze prokázat, že by po třech po sobě jdoucích dobrých letech výrazně rostla pravděpodobnost špatného roku, obecně platí, že šance na pokles trhu se v kterémkoli roce pohybuje dlouhodobě mezi 25–30 %. Proto je užitečné si připomenout nejčastější chyby, kterým se vyplatí vyhnout.
Přílišná koncentrace skrytá v „diverzifikaci“
Velká část lidí se na sociálních sítích chlubí svými portfolii. Jedna z nejčastějších a na první pohled viditelných chyb je extrémně vysoká alokace do ETF kopírujícího index S&P 500, spolu s několika velkými individuálními pozicemi v Nvidii, Googlu, Metě apod.
Na první pohled to vypadá jako solidní diverzifikace, ale ve skutečnosti to smysl nedává. Firmy z Magnificent Seven již tvoří více než 35 % váhy indexu S&P 500. Investor je tak v podstatě dvojnásobně (někdy i trojnásobně) vystaven poklesu stejné úzké skupiny předních amerických technologických gigantů. Princip diverzifikace se v takovém případě značně vytrácí.
Vybrat zisky je disciplína, ne zrada
Zvláště po několika tučných letech je důležité umět vybírat zisky – ideálně u pozic držených déle než tři roky, kdy je splněn časový test a zisk nepodléhá dani z příjmu. Vybrání zisku by mělo být běžnou součástí investorského života. Nejhorší, co se může drobnému investorovi stát, je vytvořit si k vlastněným akciím příliš silný emocionální vztah. Pak se nedokáže s oblíbenou pozicí rozloučit ani při extrémním přecenění.
Proto je už na začátku roku rozumné mít připravený alespoň rámcový plán – při jaké hranici ceny nebo valuace bych chtěl prodat část výrazně výdělečné pozice. Nejde o to plán vždy striktně dodržet (situace se může měnit), ale je důležité ho aspoň rámcově respektovat. Tento přístup výrazně pomáhá zvládat emoce – a to je dovednost, která se hodí bez ohledu na to, zda trh právě roste, nebo klesá.