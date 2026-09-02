Poradna: Nejdřívější předčasný důchod ve výši 25000 Kč
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 199×
Milan: Chci jít do předčasného důchodu co nejdříve, měl jsem vždy vysoké příjmy, tak si to snad mohu dovolit. Doufal jsem, že mi to i tak vyjde na nadprůměrný důchod. Jak bych na tom musel být, abych měl předčasný důchod třeba 25000 Kč?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při takto brzkém odchodu do předčasného důchodu je však krácení vysoké a je potřeba počítat s nižším předčasným důchodem. Odejít co nejdříve do předčasného důchodu a mít důchod 25000 Kč vyžaduje již velmi vysoké příjmy v předdůchodovém věku.
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Proč odejít dříve o 1080 dní?
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu (průměrné důchodové mzdě), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odcházet do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, a nikoliv přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
- V případě odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky (tj. o 1095 dní před dosažením řádného důchodového věku) se provádí krácení za 13 × započatých intervalů předčasnosti.
- V případě odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku se provádí krácení za 12 × započatých intervalů předčasnosti.
Výchovné a předčasný důchod v roce 2026
Při výpočtu starobního důchodu mají zpravidla ženy nárok na výchovné k důchodu, které činí 500 Kč na každé vychované dítě. Výchovné k důchodu náleží ve stejné výši k řádnému starobnímu důchodu i k předčasnému starobnímu důchodu. Odchod do předčasného důchodu není při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 důvodem pro krácení výchovného. Ve Vašem případě nebudu s výchovným k důchodu v tabulce níže počítat.
Krátí se procentní výměra důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni žadatelé o starobní důchod stejně vysokou, a to právě i při volbě předčasného důchodu. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4900 Kč. Krácení u předčasného důchodu se provádí u procentní výměry důchodu.
Předčasný důchod je značně nižší
Dosáhnout na předčasný důchod ve výši 25000 Kč je poměrně složité, zvláště při odchodu do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V červnu 2026 činil průměrný starobní důchod 21803 Kč. Měsíční důchod ve výši 25000 Kč je tak již poměrně výrazně nadprůměrný. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je nejenom právě z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.
Praktické výpočty
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod, aby činil 25000 Kč. Dobu pojištění máme zvolenu v rozsahu 40 let až 44 let. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění právě alespoň v rozsahu 40 let. Při volbě předčasnosti 1080 dní nepočítáme s polovičním krácením, na které vzniká nárok při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let. Pro nárok na poloviční krácení se nepočítají některé náhradní doby pojištění (např. studium, evidence na úřadu práce), takže je velmi těžké takovou podmínku splnit.
Z tabulky názorně vidíme, že průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) musí být v takovém případě již velmi vysoká – vždy nad 100000 Kč, aby předčasný důchod činil požadovaných 25000 Kč.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|124440 Kč
|40 let
|1080 dní
|25000 Kč
|118050 Kč
|41 let
|1080 dní
|25000 Kč
|112090 Kč
|42 let
|1080 dní
|25000 Kč
|106520 Kč
|43 let
|1080 dní
|25000 Kč
|101300 Kč
|44 let
|1080 dní
|25000 Kč
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením