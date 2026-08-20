Přijde poslední propad Bitcoinu? Do konce roku se rozhodne
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Na bitcoinu, ale i na ostatních kryptoměnách nás čekají velmi zajímavé obchodní seance. Do konce roku se totiž rozsekne, zda je teorie halvingových cyklů platná. Zatím vždy platilo, že bitcoin se choval skoro přesně podle hodinek každé čtyři roky stejně. Jeden rok medvědího trhu vystřídaly tři býčí. Nyní jsme ve fázi, kdy má bitcoin velmi brzo dosáhnout konce medvědího trendu.
Halvingový cyklus míří do finále
Někdo počítá jednotlivé cykly od halvingu, jiný od historického maxima. Pokud bychom vycházeli z délky předchozích poklesů od vrcholu k definitivnímu dnu, dostáváme se přibližně do období od konce září do poloviny listopadu letošního roku. Odhadnout den, kdy přesně se trend zlomí, nedává moc smysl. Kdyby to totiž šlo vyčíst takto jednoduše, tak by se všichni investoři na tuto událost připravili. Není až tak důležité datum, ale jestli k tomuto zlomu opravdu dojde.
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Nervozita u investorů však neroste jen z důvodu očekávání zlomu na podzim. Studium grafu naznačuje, že těsně před koncem medvědího trendu dojde k momentu, kdy velká část investorů rezignuje. Lidově řečeno hodí ručník do ringu. Má přijít tzv. poslední drop.
Čekání na poslední drop
A právě to je důvod, proč investoři, kteří pevně věří v halvingové cykly, začínají být nervózní, protože se zatím tento poslední drop nekonal. Bitcoin se po celou dobu letních prázdnin pohybuje v pásmu 60000 až 69600 dolarů. Tedy velmi klidné pásmo. Kdyby bitcoin totiž neudělal poslední pokles, znamenalo by to, že letošní minimum se vytvořilo už 1. července, kdy se dostal pod 58 tisíc dolarů. Od té doby se bitcoin obchodoval vždy dráž. To by byla historicky krátká doba medvědího cyklu bitcoinu. Na druhou stranu v každém čtyřletém cyklu je nějaké překvapení, tak proč by to nemohla být tentokrát právě nejkratší doba medvědího trendu.
Září může rozhodnout i bez halvingu
A i když nesdílíme teorii halvingových cyklů, tak i pro bitcoin a ostatní kryptoměny se otvírá zajímavé období. Američtí zákonodárci by mohli hlasovat o Clarity Act 14. září. Tedy zákonu, který dá stabilnější rámec všem kryptoměnám. Adopce tradičními bankovními institucemi tak může nabrat na otáčkách. Následně 15. září bude mít zasedání americký Fed, kde pravděpodobnost zvyšování sazeb trvale klesá. A nízké sazby anebo odložení jejich zvýšení je pro bitcoin vždy velmi dobrá zpráva. Tyto dvě události samy o sobě by mohly velmi dobře odstartovat očekávaný býčí trend bez podpory halvingových cyklů.
Kdo věří ve změnu trendu na podzim a je dlouhodobým investorem, tak by měl přemýšlet o pomalém budování pozic. Samozřejmě nejlepší metodou pro drobné investory jsou pravidelné nákupy po menších částkách. S touto strategií investor může začít prakticky kdykoliv.