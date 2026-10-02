Poradna: Invalidní důchod mi nedali, ale v práci být nemůžu, co teď?
štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 11208×
Barbora: Mám zdravotní problémy, ale ani invalidní důchod prvního stupně mi nebyl přiznán. V současné práci to nedávám, tak vůbec nevím, co mám teď dělat.
Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost dle posouzení posudkového lékaře, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu, poklesnout alespoň o 35 %. V praxi bohužel dochází k situaci, že žadatelé o invalidní důchod mají zdravotní problémy, ty jsou však nedostačující pro přiznání invalidity prvního stupně, takže jim není žádný invalidní důchod přiznán. To je v praxi nepříjemné a situace nemá žádné jednoduché řešení. Bohužel je to právě i Váš případ.
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Změna zaměstnání, pokud je to možné
V dotazu nepíšete, jakého druhu jsou Vaše zdravotní problémy a jakou případně práci můžete vykonávat. To je zcela zásadní věc. Jestliže nemáte nárok na invalidní důchod, tak je pro Vás mimořádně důležité najít pracovní uplatnění, které odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu. Třeba je řešením i jiná pracovní pozice u stávajícího zaměstnavatele, neznám detaily, takže nevím, zdali je to realizovatelné, pouze uvádím jako jednu z možností, touto variantou je dobré začít. Případné hledání nového zaměstnání může být samozřejmě velmi těžké, takže Vaše situace je náročná. Vše se odvíjí od Vašeho zdravotního stavu a zda máte nějakou možnost ho zlepšit. Hledání zaměstnání odpovídajícího zdravotnímu stavu je složité, je nutné zapojit rodinu, všechny známé a kamarády.
Dlouhodobá nemocenská
To, že Vám nebyl přiznán invalidní důchod ani prvního stupně, neznamená, že nemůžete mít nárok na nemocenskou. Dle zákona o nemocenském pojištění je přitom možné nemocenskou pobírat relativně dlouho a výpočet nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti je výhodnější než při krátkodobé pracovní neschopnosti.
- Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění platí, že podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářním dnem dočasné pracovní neschopnosti a podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
- Po uplynutí 380 kalendářních dní může být dle § 27 zákona o nemocenském pojištění nemocenská prodloužena na základě žádosti pojištěnce, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnosti.
Samostatná výdělečná činnost může být řešením, ale…
Vaše zdravotní problémy mohou být i důvodem, proč začnete přemýšlet o samostatné výdělečné činnosti. Na jednu stranu může být podnikání, kdy byste si sama organizovala čas a vykonávanou činnost, pro Vás řešením, samozřejmě by však záviselo na tom, jakou činnost případně můžete vykonávat a zdali se riziko spojené s podnikáním při zdravotních problémech vyplatí podstupovat. Je však dobré o této variantě popřemýšlet.
Závěrem
Bohužel nepřiznání invalidity je při zdravotních problémech nepříjemné a následné řešení není snadné, možností je velmi málo. Ideální je najít zaměstnání, které svojí náplní a náročností odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu. Podmínky ohledně nemocenské jsou odlišné od invalidity, takže je případně možné pobírat relativně dlouho nemocenskou. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru, tak náleží podpora v nezaměstnanosti, přičemž podpůrčí doba se liší v závislosti na věku. Lidé do 52 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat 5 měsíců, lidé ve věku 52 let až 57 let potom 8 měsíců a lidé starší 57 let již 11 měsíců. Zamítnutí žádosti o invalidní důchod není samozřejmě důvodem, proč by Vám nemohl být invalidní důchod v budoucnu přiznán, jestliže se zdravotní stav zhorší. Opětovná žádost o invalidní důchod je možná a je vhodné Váš zdravotní stav konzultovat s Vaším lékařem.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu