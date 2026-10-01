Tři procenta nad inflaci na 30 let. Nabídka, která se často nevidí
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Ochránit se před inflací je jednou ze základních starostí drobných střadatelů nebo investorů. Kdo je dostatečně skromný a pokorný, tak si uvědomuje, že porazit trhy dlouhodobě je velmi složité a často investor potřebuje na své straně potřebné štěstíčko. A tak je někdy dostatečné jen dokázat ochránit svoje úspory před inflací. To někdy může být umění.
Jak fungují americké TIPS
Dnes najdeme mnoho nástrojů, které umožní ochránit investory před inflací. Klasickým příkladem jsou státní dluhopisy, které jsou indexované na inflaci. Investor dostane výnos, který je upraven o inflaci. A často k tomu výnosu ještě dostane fixní bonus.
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Právě takový nástroj nabízí americká vláda. Americké protiinflační dluhopisy se označují zkratkou TIPS, tedy Treasury Inflation-Protected Securities. V současnosti jsou zajímavé především tím, že jejich reálný výnos je po dlouhé době opravdu vysoký.
Tady je však potřeba vysvětlit jeden důležitý detail. U TIPS nefunguje mechanismus úplně tak, že by investor každý rok dostal americkou inflaci plus předem daný úrok. Americká inflace upravuje především samotnou jistinu dluhopisu. Z této rostoucí jistiny je následně vyplácen pevný kupon.
Výsledek je však z pohledu dlouhodobého investora podobný. Pokud dluhopis koupí za současnou cenu a drží jej až do splatnosti, může si zafixovat určitý reálný výnos nad americkou inflací.
Tři procenta nad inflaci
A zde se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. K 29. září dosahoval reálný výnos pětiletých amerických TIPS 2,72 %, desetiletých 2,91 % a třicetiletých dokonce 3,29 %. Nejde tedy o nominální výnos, ale o reálný výnos nad inflaci. Nominální výnos bude záviset na tom, jaká bude v následujících letech skutečná inflace. Pokud by se americká inflace dlouhodobě pohybovala kolem 2 %, odpovídal by reálný výnos 3,29 % nominálnímu výnosu přibližně 5,3 % ročně. Nejde však o předem garantovaný nominální výnos 5,3 %, protože skutečná inflace se může rok od roku výrazně měnit.
Předseda Fedu Kevin Warsh přitom jasně označil 2% inflaci měřenou indexem PCE za pevný cíl centrální banky. To je na úrovni velmi solidní dividendové akcie. A to je důvod, proč se nad touto možností zamyslet.
Dlouhá splatnost a slabší dolar
Nic není bez rizika a ve světě investic to platí dvojnásobně. Prvním velkým rizikem je cena dluhopisu. Ta může ještě v průběhu let klesnout. Pokud totiž reálné výnosy stoupnou ne na 3,29 %, ale třeba na 4 %, tak cena takového dluhopisu poklesne. Pokud chce investor skutečně realizovat reálný výnos, který si při nákupu zafixoval, musí dluhopis držet až do splatnosti. Pokud bude nucen ho prodat dřív, tak riskuje relativně velkou ztrátu. Avšak jestli se změní prostředí a reálné výnosy poklesnou, tak se mu naopak tento dluhopis ještě víc zhodnotí.
Druhé riziko je hlavně pro českého investora, protože jde o měnové riziko. Jestli v budoucnu bude americký dolar vůči české koruně oslabovat, tak reálné výnosy pro člověka žijícího v Česku budou daleko menší. Tato varianta není nereálná. Donald Trump opakovaně mluvil o výhodách slabšího dolaru pro americké výrobce a exportéry. Slabší dolar však není něco, co by americká administrativa mohla jednoduše nařídit, protože jeho kurz závisí mimo jiné na měnové politice Fedu, vývoji americké ekonomiky a chování investorů.