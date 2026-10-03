Poradna: Jak mít v roce 2027 důchod alespoň 30000 Kč?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 779×
Jaroslava: Manžel půjde pravděpodobně příští rok do důchodu. Vydělával vždy nadprůměrně, lze mít za těchto podmínek důchod okolo 30 tisíc? Finančně pomáháme dceři, která je samoživitelka, takže na výši důchodu bude záviset, jak to budeme mít s manželem s brigádami, protože můj důchod je hodně nižší, než bude mít manžel.
Výpočtová formule starobního důchodu v roce 2027 je odlišná od roku 2026, a to hned v několika parametrech. Samozřejmě platí, že pro výpočet starobního důchodu jsou rozhodující tyto vstupní údaje: průměrná důchodová mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ), získaná doba pojištění v celých ukončených letech a u předčasného důchodu se hodnotí ještě krácení za předčasnost.
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Při výpočtu předčasného důchodu platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení. Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že Váš manžel bude odcházet do řádného starobního důchodu, takže se v odpovědi zaměříme na výpočty řádného starobního důchodu.
Výpočet důchodu v roce 2027
V dotazu neuvádíte příliš konkrétní údaje pro samotný výpočet starobního důchodu. Níže v tabulce jsou tedy provedeny výpočty řádného starobního důchodu v roce 2027 tak, aby měsíční částka řádného starobního důchodu činila právě 30000 Kč. Výpočet je proveden u dob pojištění v rozmezí 40 let až 46 let, nepočítáme tedy s žádnou výraznější mezerou v pojištění. Na doplnění uvádím, že pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.
|Průměrná důchodová mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|97280 Kč
|40 let
|30000 Kč
|93370 Kč
|41 let
|30000 Kč
|89650 Kč
|42 let
|30000 Kč
|86100 Kč
|43 let
|30000 Kč
|82715 Kč
|44 let
|30000 Kč
|79480 Kč
|45 let
|30000 Kč
|76380 Kč
|46 let
|30000 Kč
Doba pojištění hraje velkou roli
Z tabulky výše je názorně vidět, že získaná doba pojištění má velkou roli na výši státního důchodu. Při době pojištění v rozsahu 46 let je přiznán starobní důchod ve výši 30000 Kč při osobním vyměřovacím základu ve výši 76380 Kč. Při nižší době pojištění je nutné mít průměrnou důchodovou mzdu značně vyšší, přičemž je potřeba počítat s tím, že při nižší době pojištění byly pravděpodobně v průběhu pojištění mezery v pojištění, takže mít průměrnou důchodovou mzdu v dané výši je těžší a skutečné příjmy musely být ještě vyšší.
Nadprůměrné příjmy nemusí stačit
Měsíční řádný starobní důchod ve výši 30000 Kč je značně nadprůměrný a většina žadatelů o starobní důchod na něj nedosáhne. I když měl Váš manžel nadprůměrné příjmy, tak jeho starobní důchod může být nižší než Vámi požadovaných 30000 Kč, jak je vidět z tabulky výše. Záleží skutečně na celkovém průběhu pojištění Vašeho manžela, který neznám.
Neomezené možnosti vlastního příjmu
Na doplnění uvádím, že v řádném důchodovém věku je možné mít libovolné vlastní příjmy, není nutné mít pouze brigády na některou z pracovních dohod. Váš manžel tedy případně nemusí při odchodu do starobního důchodu přestat pracovat. Může pobírat řádný starobní důchod a pracovat pro současného zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu. Pracující řádní starobní důchodci mají dokonce nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %, takže čistou mzdu na účet by měl Váš manžel dokonce vyšší než před přiznáním starobního důchodu.
Závěrem
Přestože je důchod ve výši 30000 Kč výrazně nadprůměrný, tak je v praxi pro lidi s vysokými příjmy dosažitelný, jak jsme si vypočítali. I při takto vysokém starobním důchodu je pochopitelně možné pracovat, řádní starobní důchodci nejsou ve své výdělečné činnosti, na rozdíl od předčasných důchodců, nikterak limitováni.