Poradna: Zvýšení předčasného důchodu v lednu 2027
štítky Penze Právo čtení na 2 minuty | přečteno 874×
Martin: Odešel jsem v březnu do předčasného důchodu, bylo to jediné možné řešení mojí finanční situace. Když jsem předčasný důchodce, jak se mi zvýší můj měsíční důchod z důvodu valorizace?
Situace závisí na tom, zdali jste již dosáhl řádného důchodového věku, nebo ho dosáhnete ještě do konce letošního roku.
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- Pokud řádného důchodového věku během roku 2026 nedosáhnete, potom se Vám zvýší pouze základní výměra důchodu o 270 Kč.
- Jestliže do konce roku 2026 řádného důchodového věku dosáhnete, tak se Vám zvýší základní výměra důchodu o 270 Kč a procentní výměra o 0,2 %. Předčasní důchodci mají totiž dle legislativy omezenu valorizaci až do dosažení řádného důchodového věku.
Praktický příklad 1) Plné zvýšení důchodu
Pan XY pobírá předčasný důchod ve výši 19900 Kč. Pan XY dosáhne v listopadu řádného důchodového věku. Pan XY tedy bude mít již nárok na plnou valorizaci svého důchodu. Základní výměra důchodu, kterou mají všichni důchodci stejně vysokou, se zvýší ze 4900 Kč na 5170 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší z 15000 Kč na 15030 Kč. Celkový měsíční důchod pana XY po valorizaci bude tedy 20200 Kč. Měsíční důchod pana XY se z důvodu valorizace zvýší o 300 Kč.
Praktický příklad 2) Zvýšení pouze základní výměry důchodu
Pan YX odešel koncem léta do předčasného důchodu, řádného důchodového věku dosáhne za více než dva roky. Pan YX pobírá v současné době měsíční předčasný důchod ve výši 20000 Kč. Z důvodu valorizace se panu YX zvýší měsíční důchod na 20270 Kč, zvýší se mu totiž jenom základní výměra důchodu ze 4900 Kč na 5170 Kč.
Minimální nevýhoda v letošním roce pro předčasné důchodce
Jednou z nevýhod odchodu do předčasného důchodu je právě i omezená valorizace až do dosažení řádného důchodového věku, kdy se zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že pro rok 2027 se zvyšuje procentní výměra jenom o 0,2 %, což ve většině případů je v rozmezí 25 Kč až 40 Kč, tak letošní valorizace je pro předčasné důchodce méně nevýhodná, než tomu bylo u poslední valorizace.
Trvalé krácení a omezené možnosti přivýdělku
Stejně jako platí omezená valorizace pro předčasné důchodce pouze do dosažení řádného důchodového věku, tak platí pro předčasné důchodce omezení ohledně vlastního příjmu rovněž jenom do dosažení řádného důchodového věku. Předčasní důchodci tak mohou mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platby sociálního pojištění. Volba předčasného důchodu znamená krácení při výpočtu měsíčního důchodu, toto krácení je na rozdíl od výše uvedených omezení trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2026
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026