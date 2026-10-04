Poradna: Proč už nemám pracovat na dohodu?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 321×
Karolína: Jsem na mateřské s dvouletým synem. Během posledních necelých tří měsíců jsem si přivydělala na dohodu o provedení práce celkem necelých 66 tisíc korun. Ještě jsem si chtěla něco přivydělat v říjnu do vyčerpání celkového počtu hodin, ale kamarád mi nedoporučuje, že bych nedostala daňovou slevu a finančně si ještě pohoršila. Můžete mi to vysvětlit?
Dle formulace dotazu předpokládám, že měl Váš kamarád na mysli daňovou slevu na manželku, kterou může uplatnit Váš manžel v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za celý rok 2026. Roční sleva na manželku činí 24840 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Pro uplatnění této daňové slevy však musí být splněny dvě následující podmínky:
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- Vlastní rozhodný příjem manželky musí být do 68 tisíc korun za rok 2026 (např. rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá).
- Musí být splněna péče o dítě do 3 let věku.
Váš syn má dva roky, takže věková podmínka je splněna. Kdyby dosáhl tří let ještě do konce roku, tak by se uplatnila daňová sleva v poměrné výši, takže s tím problém nebude. Do vlastního rozhodného příjmu se však hodnotí i příjem plynoucí z dohod o provedení práce.
Co to znamená?
Kdybyste tedy měla roční souhrnný příjem z dohod o provedení práce např. 70000 Kč, tak by Váš manžel nemohl uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku ve výši 24840 Kč. Mít vyšší příjem lehce přes limit tak nedává smysl, finančně je to nevýhodné. Pokud je daňová úspora díky uplatnění daňové slevy na manželku vyšší, než by byl čistý rozhodný příjem z celkových měsíčních odměn z dohody o provedení práce nad limit 68000 Kč, potom je celkový disponibilní rodinný příjem nižší. Paradoxně je v takovém případě vyšší příjem na škodu, Váš kamarád má tedy pravdu.
Další dohoda není řešením
Na základě dohody o provedení práce je možné během roku odpracovat 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele. Při práci pro různé zaměstnavatele se pochopitelně tento limit sleduje u každého zvlášť. Řešením pro Vás není ani jiné zaměstnání na dohodu o provedení práce. Další zaměstnání by se Vám vyplatilo, jestliže by Váš čistý příjem nad limit byl vyšší, než je daňová výhoda uplatňovaná formou daňové slevy na manželku.
Pohlídejte si daňovou vratku
Na doplnění uvádím, že budete mít nárok na daňový přeplatek za rok 2026. Do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová a případně zaplacená daň z příjmu během roku ze zaměstnání se stává daňovým přeplatkem. To platí i pro dohodu o provedení práce a odvod zálohové daně z příjmu nebo srážkové daně z příjmu.
Praktický příklad
Paní XY pracovala po tři měsíce na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 22000 Kč. U zaměstnavatele měla podepsáno prohlášení k dani, takže měsíční daň z příjmu činila při uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč částku 730 Kč. Za tři měsíce tak zaplatila na dani z příjmu částku 2190 Kč. Za celý rok 2026 má nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, takže roční daň z příjmu je nulová a zaplacená daň z příjmu během roku se stává daňovým přeplatkem. Veškeré daňové záležitosti si vyřídí paní XY v daňovém přiznání.
Závěrem
Jestliže chcete do konce roku ještě pracovat, potom se Vám to s manželem vyplatí, jestliže Váš příjem výrazněji překročí součet rozhodného limitu a daňové slevy na manželku. I když již nebudete do konce roku pracovat, tak budete mít nárok na daňovou vratku, jak je vysvětleno v příkladu výše.
TIP: Kalkulačka o provedení práce