Nečekaný úder na rodinné rozpočty: Válka v Íránu se protahuje, inflace je zpět. Co všechno zdraží?
Válka v Íránu vkročila do pátého týdne. Trumpova administrativa doufala v rychlý průběh a pád režimu, jak se jí to povedlo ve Venezuele. Když se ukázalo, že tato blesková operace nevyjde, Bílý dům začal mluvit o čtyřech až šesti týdnech. Nyní jsme již v pátém týdnu a konec konfliktu není v dohledu. Íránská taktika spočívá v tom, že si bere do zajetí celou světovou ekonomiku. Zablokovaný Hormuzský průliv totiž bude tlačit ceny směrem vzhůru. Co všechno tedy zdraží?
Dominový efekt: Od nafty k potravinám
První zdražení již většina tuzemské populace pocítila na čerpacích stanicích. Ceny nafty se nezadržitelně blíží k hranici padesáti korun. Jelikož konflikt trvá delší dobu, dopravní společnosti začnou brzy zvedat své tarify. Kola inflace se tak opět začínají roztáčet. Nezdražila však jen ropa na světových trzích. Na komoditních burzách se obchoduje také močovina, jejíž cena má vliv na AdBlue a hnojiva. Právě ta jsou další položkou, která výrazně zdražila, což se nevyhnutelně promítne do vyšších cen potravin. V případě hnojiv je relativně dobrou zprávou, že velká část farmářů má zásoby. Cenový šok by proto nemusel být tak silný a okamžitý, zato však existuje reálné riziko, že se zdražování rozloží v čase.
Energetika a technologický sektor v ohrožení
Ke zdražení již sáhli i přední tuzemští distributoři plynu a elektrické energie. Zatím se tento krok týká pouze nových tarifů. Pro odhad cen zemního plynu v Česku je klíčové sledovat vývoj evropského plynu na burze v Amsterdamu. Nyní jeho cena dosahuje zhruba 55 eur za MWh. To je téměř dvojnásobek oproti běžné úrovni před začátkem amerického útoku. Zatím nás může těšit, že jsme ještě velmi daleko od krizových hodnot z roku 2022, kdy cena atakovala 330 eur za MWh. U plynu bude zásadní situace v létě, kdy už bude jasné, nakolik se podaří zaplnit zásobníky na další zimu.
Pozornost vyžadují i jiné, méně sledované komodity závislé na produkci z Perského zálivu, jako je helium a kyselina sírová. I jejich ceny totiž vytrvale rostou. V případě nedostatku helia reálně hrozí výpadky ve výrobě čipů. Tento deficit by následně mohl ohrozit celý rozvoj kolem umělé inteligence. Zdržení ve výstavbě datových center by mohlo zvýšit tlak na splasknutí investiční bubliny, která se kolem umělé inteligence vytvořila. Tento drobný příklad jen ilustruje, že prakticky neexistuje sektor, který by zůstal ušetřen, pokud by válka v Íránu trvala dlouho nebo se dále stupňovala.
Účet za hypotéku
Dalším příkladem je nečekané zdražení tuzemských hypoték, a to bez toho, aby Česká národní banka zvedla základní úrokové sazby. Cena hypoték se totiž odvíjí od úrokových swapů. Výnosy na krátkodobých českých státních dluhopisech strmě rostou, a poskytovatelé hypoték tak musí tuto skutečnost reflektovat. Výnosy rostou právě z důvodu vysokých inflačních očekávání v tuzemské ekonomice. Český spotřebitel by se proto měl připravit na plošné zdražování v dalších měsících. Jeho konečná míra bude záviset především na tom, kdy bude Hormuzský průliv znovu bezpečně průjezdný.