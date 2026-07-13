Poradna: Stejný příjem, různý důchod, proč?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 449×
Blanka: S kolegyní jsme měly přibližně stejnou mzdu, odešla jsem do důchodu začátkem roku, ona před měsícem. Jsem překvapená, že má důchod cca o tři tisíce vyšší. To mi přijde divné. Může to tak vůbec být?
Vzhledem k tomu, že měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tak se skutečně mohou Vaše důchody takto lišit. Důchodové závěry nelze dělat pouze dle výše mzdy v několika posledních letech před odchodem do důchodu. I když jste měly obě před odchodem do důchodu přibližně stejný příjem, tak můžete mít odlišnou částku důchodu.
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Výši důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění
Neznám detailně Váš průběh pojištění, proto Vám nemohu přesně říci, jaký je konkrétní důvod. Níže uvádím obecné důvody, proč by tomu tak mohlo být, může to být i kombinace těchto důvodů:
1) Odlišný termín odchodu do důchodu
V dotazu jednoznačně neuvádíte, že jste obě odešly do řádného starobního důchodu. Pokud jste odcházely do předčasného důchodu v různých termínech, tak by tato skutečnost výrazně ovlivnila měsíční částky důchodů. Výpočet předčasného důchodu se liší za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, protože je odlišné krácení.
2) Rozdílné výchovné na děti
V roce 2026 činí výchovné k důchodu 500 Kč na každé vychované dítě. Tato částka je stejná při volbě řádného i předčasného důchodu. Nerozhoduje vlastní průběh pojištění ani průběh pojištění dítěte. Různý počet vychovaných dětí se tedy projevuje při výpočtu důchodu formou výchovného.
3) Různá doba pojištění
Měsíční částku starobního důchodu (řádného i předčasného) ovlivňují nejenom dosahované rozhodné příjmy, ale i získaná doba pojištění. Každý rok pojištění hraje přitom při výpočtu důchodu roli. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Pokud získala Vaše kolegyně vyšší dobu pojištění, tak to má rovněž pozitivní vliv na výši jejího důchodu. Každý rok pojištění se počítá v celých ukončených letech, takže teoreticky se může stát, že rozdíl v pojištění pouze několik týdnů je pro důchodové účely jeden rok (např. 44 let a 350 dní je 44 let a 45 let and 27 dní je 45 let).
4) Vyšší příjmy na začátku kariéry
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se vypočítává průměrná důchodová mzda ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Hodnotí se tedy 40 příjmových let. Příjmy v předdůchodovém věku nejsou přitom nikterak zvýhodněny. Jestliže měla Vaše kolegyně vyšší příjmy v předcházejících letech, než jste spolu pracovaly, potom má samozřejmě vyšší starobní důchod.
5) Problémy v pojištění
Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, např. Vám i Vaší kolegyni se při výpočtu starobního důchodu ještě hodnotilo v zákonném rozsahu studium. Během takto dlouhého období je možné, že jste měla nějaké problémy v pojištění, což má negativní vliv na výši důchodu, neboť se získá nižší doba pojištění a „rozmělní“ se osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda).
Závěrem
Skutečně můžete mít nižší důchod než Vaše kolegyně o tři tisíce, přestože jste v posledních letech měly u zaměstnavatele přibližně stejnou mzdu. Důvodů, proč tomu tak je, je více, v praxi přichází do úvahy i jejich kombinace. Pro jednoznačné posouzení by bylo nutno znát detailní průběh pojištění. Zásadní pro výpočet důchodu je totiž skutečnost, že se hodnotí celý průběh pojištění a důchodové závěry nelze dělat ani podle třeba posledních 10 let před odchodem do důchodu.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu