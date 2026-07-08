Poradna: Rok volna s pasivními příjmy a nemocenská
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Blažena: S manželem jsme se dohodli, že budu rok v domácnosti. Manžel mi samozřejmě bude peníze dávat a bude za mě platit zdravotní pojištění. Jak to budu mít s nemocenskou?
Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že pro účely placení zdravotního pojištění budete osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a budete si muset platit zdravotní pojištění ve výši 3024 Kč do osmého dne následujícího měsíce, a to za každý měsíc, kdy bude evidence OBZP trvat po celý kalendářní měsíc.
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Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát
V dotazu neuvádíte, proč budete v domácnosti a zdali nebudete splňovat některou z podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců. Tuto skutečnost Vám doporučuji si zjistit, za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát a nevzniká povinnost platby zdravotního pojištění jako OBZP. Podmínky pro zařazení do kategorie státních pojištěnců jsou uvedeny v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Státním pojištěncem jsou mimo jiné i osoby osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku.
K čemu slouží zdravotní pojištění?
Platby zdravotního pojištění slouží k financování zdravotní péče. Placení zdravotního pojištění nemá vliv na případnou platbu nemocenské. Pokud budete OBZP a budete si platit povinné zdravotní pojištění, tak v případě pracovní neschopnosti nemocenskou nedostanete.
Kdo má nárok na nemocenskou?
Zjednodušeně řečeno vzniká nárok na nemocenskou pojištěncům, kterým je z jejich hrubé mzdy nebo hrubé odměny odváděno sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) a OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění. Jestliže budete v domácnosti, tak nebudete splňovat žádnou z těchto podmínek a v případě pracovní neschopnosti nebudete mít na nemocenskou nárok.
Ochranná lhůta je sedmidenní
Na případnou nemocenskou by Vám vznikl nárok pouze v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání zakládající účast na pojištění. Ochranná lhůta však neplyne pro zaměstnání na základě dohody o provedení práce.
Rok volna a pojištění
Během ročního volna tedy nebudete mít nárok na nemocenskou. Pokud nebudete splňovat některou z podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, potom se Vám dané období nebude ani hodnotit pro důchodové účely. S ohledem na Váš průběh pojištění je vhodné v takovém případě zvážit účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Pro roční volno je situace individuální a je potřeba si provést propočty, zdali se tento krok vyplatí či nikoliv. Pokud byste si platila zdravotní pojištění jako OBZP a dobrovolné důchodové pojištění, potom by se Vám rok volna prodražil. Z tohoto důvodu rozhodně stojí za zvážení, zdali se neregistrovat na úřadu práce, přestože to vyžaduje plnění zákonných povinností vyplývajících z této evidence. Za všechny občany v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a období čerypání podpory v nezaměstnanosti se považuje za náhradní dobu pojištění pro důchodové účely. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Uchazeči o zaměstnání do 52 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců.
Závěrem
Doporučuji Vám před čerpáním vlastního volna vyčerpat podporu v nezaměstnanosti, jestliže na ni máte nárok. Budete dostávat peníze a budete mít vyřešen pojistný vztah. Zdravotní pojištění za občany v evidenci úřadu práce platí stát i po vyčerpání nároku na podporu v nezaměstnanosti. Naproti tomu OBZP platí v letošním roce na zdravotním pojištění za každý měsíc 3024 Kč.