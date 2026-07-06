Poradna: Manželovi vychází předčasný důchod pouze 20000 Kč, i když měl vysoké příjmy
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 1014×
Dana: Ze zdravotních důvodů uvažuje manžel o odchodu do předčasného důchodu, pravděpodobně v nejdřívějším termínu na podzim. Vždy byl zaměstnancem a měl hezké peníze. Při orientačním výpočtu mu však vychází důchod pouze lehce přes 20 tisíc. To mi přijde vzhledem k jeho příjmům málo. Skutečně může mít takto nízký důchod?
Předčasný důchod je poměrně významně nižší než řádný starobní důchod. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pokud si Váš manžel dělal orientační výpočty při odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším termínu, tj. přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, potom skutečně i při nadprůměrných příjmech může být důchod 20000 Kč. V dotazu neuvádíte získanou dobu pojištění Vašeho manžela, což je rovněž důležitý parametr. Níže uvádím tři příjmové varianty, kdy je předčasný důchod přesně 20000 Kč při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky v závislosti na době pojištění.
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|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|73655 Kč
|42 let
|přesně 3 roky
|20000 Kč
|69175 Kč
|43 let
|přesně 3 roky
|20000 Kč
|64980 Kč
|44 let
|přesně 3 roky
|20000 Kč
Odchod do předčasného důchodu dříve o 1080 dní
V případě odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tedy dříve o necelé tři roky) se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a požadavky na výši průměrné mzdy by byly nižší, jak je vidět z druhé tabulky.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|69157 Kč
|42 let
|1080 dní
|20000 Kč
|64970 Kč
|43 let
|1080 dní
|20000 Kč
|61050 Kč
|44 let
|1080 dní
|20000 Kč
I při nadprůměrných příjmech je předčasný důchod 20000 Kč
Z výše uvedených tabulek vidíme, že při odchodu do předčasného důchodu v brzkém termínu nepřesahuje předčasný důchod 20000 Kč ani při nadprůměrných příjmech. Váš manžel tak skutečně může mít předčasný důchod 20000 Kč, i když měl celý život nadprůměrné příjmy. Na doplnění uvádím, že průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Hodnotí se tedy velmi dlouhé příjmové období a je potřeba mít vyšší příjmy dlouhou dobu.
Jak si zvýšit předčasný důchod?
V současné době uvažuje Váš manžel o „rychlém“ odchodu do předčasného důchodu. Při pozdějším odchodu do předčasného důchodu by však byla měsíční částka předčasného důchodu pochopitelně vyšší, každý interval předčasnosti hraje při výpočtu předčasného důchodu roli. Kdyby Váš manžel ještě nějakou dobu v práci „vydržel“, potom by samozřejmě dosáhl na vyšší měsíční důchod. Pokud však již pro Vašeho manžela nepřichází pokračování v současném zaměstnání do úvahu, tak se může ještě registrovat na úřadu práce. Sice si bude muset plnit povinnosti vyplývající z evidence na úřadu práce, ale samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je v letošním roce příznivý. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by měl v rozsahu 11 měsíců. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom započítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely (evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává pouze v omezeném rozsahu).
Závěrem
Řada žadatelů o předčasný důchod má z důvodů nižších příjmů předčasný důchod nižší než 20000 Kč. Díky nadprůměrným příjmům by měl Váš manžel předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu v „brzkém“ termínu 20000 Kč. Částku předčasného důchodu si však může ještě Váš manžel zvýšit, pokud posune termín odchodu do předčasného důchodu, a to i případnou evidencí na úřadu práce.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu