Tvrdý pád bitcoinu
čtení na 2 minuty
Ceně bitcoinu se již nepodařilo překonat své historické maximum (ATH) z 5. října 2025, a to ani do konce října. Investoři se tak museli rozloučit s nadějí na nový vrchol ještě v říjnu. S velkou pravděpodobností nepřijde ani v listopadu. Zklamání na trhu vedlo k výraznému prodeji, investoři začali masivně prodávat bitcoin i altcoiny. Od říjnového maxima cena bitcoinu klesla o více než 26 %.
Pod symbolickou hranicí 100000 USD
Propad nabral rychlé tempo od 13. listopadu, kdy cena bitcoinu poprvé po dlouhé době klesla pod psychologickou hranici 100000 USD. Z šesti čísel se tak stalo pět. Od té doby se sentiment trhu výrazně změnil. Ti, kteří doufali, že nový rekord přijde hned poté, co Donald Trump podepíše zákon o financování vlády a ukončí vládní shutdown, se tvrdě zmýlili. Konec shutdownu se v grafu bitcoinu nijak neprojevil.
Technická analýza: kříž smrti
Z pohledu technické analýzy situace nevypadá dobře. Na denním grafu bitcoinu se totiž vytvořil obávaný „kříž smrti“ (death cross). Padesátidenní klouzavý průměr protl dvousetdenní směrem dolů. Tento signál je tradičně považován za medvědí.
Na druhou stranu jde spíše o potvrzení toho, co už dávno víme, cena už hodně spadla. A hlavně platí staré burzovní přísloví: minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Historie bitcoinu ukazuje, že kříž smrti vedl k dalšímu poklesu jen v nějakých 40–50 % případů. Většinou (zejména v probíhajících býčích cyklech) se z něj cena během pár měsíců zvedla, často o 15–26 % a víc, nebo aspoň našla lokální dno a pak vystřelila nahoru.
Jsme na začátku medvědího cyklu?
Načasovat přesný vrchol nebo dno trhu je extrémně obtížné, spíše než věda je to otázka intuice a zkušeností. Mnoho investorů se mýlí, když se zoufale snaží vždy koupit úplné dno nebo prodat přesný vrchol. Rozumnější přístup je opustit pozici ve chvíli, kdy už nevidíte další fundamentální důvody pro růst.
V případě bitcoinu je klíčová otázka, zda jsme už vstoupili do medvědí fáze cyklu. I přes svou relativně krátkou sedmnáctiletou historii vykazuje bitcoin poměrně pravidelný čtyřletý cyklus. Zhruba tři roky růstu a hojnosti následuje jeden rok poklesu a konsolidace („tři roky hojnosti, jeden rok bídy“).
Pokud jsme skutečně na konci býčího a na začátku medvědího cyklu, nemá příliš smysl spekulovat na rychlou změnu trendu. Bitcoin sice může ještě zažít krátkodobé odrazy vzhůru, ale dlouhodobý trend by měl zůstat klesající. Na druhou stranu není třeba podléhat panice. Medvědí fáze v historii bitcoinu nikdy netrvaly věčně. Průměrně trvaly 12 až 13 měsíců.
Takže pokud jsme opravdu na začátku medvědího trhu, „dobrá zpráva“ je, že už nám zbývá „jen“ přibližně 11 až 12 měsíců do dalšího býčího cyklu.