Kryptoměny krvácí. Je to začátek dalšího medvědího trhu?
Nejen komoditní trh se zlatem a stříbrem zažívá otřesy. K propadům se nyní přidaly i kryptoměny. Nejslavnější kryptoměna bitcoin ztratila od začátku roku již 16 %. Druhá největší kryptoměna ethereum ztratila ještě více, nyní se obchoduje o 27 % levněji než na začátku roku. Bude propad kryptoměn pokračovat, nebo můžeme doufat v nějakou změnu?
Co stojí za současným poklesem kryptoměn?
Stejně jako v případě propadu zlata a stříbra není možné najít jeden konkrétní motiv, který by stál za současným vývojem kryptoměn. Shoda mezi investory neexistuje. Často se mluví o tom, že trhy reagovaly negativně na oznámení nového šéfa Fedu. Kevin Warsh nepatřil k nejvýrazněji holubičím kandidátům, což možná trhy překvapilo.
Na druhou stranu si nemůžeme být jisti, jakou měnovou politiku bude ve skutečnosti provádět, dokud v květnu opravdu převezme řízení Fedu. Do té doby zůstává mnoho nejistoty. Když k tomu připočteme, že se Warsh v minulosti vyjadřoval o bitcoinu spíše pozitivně a považoval ho za pozitivní prvek na finančních trzích, který může sloužit jako jakýsi „policista“ měnové politiky, jeho jméno samo o sobě nemohlo spustit tak masivní výprodej. Nový guvernér není z principu proti bitcoinu.
Odliv spekulativního kapitálu jako klíčový faktor
Další možností je odliv spekulativního kapitálu. Bitcoin i ostatní kryptoměny byly v závěru minulého roku velmi klidné, volatilita byla minimální. Pro hráče, kteří hledají velké zisky za krátkou dobu, tak přestaly být zajímavé. Daleko větší potenciál pro spekulace nabízelo a možná stále nabízí zlato a stříbro. Spekulativní kapitál se proto přesunul jinam. To však neznamená, že odešel navždy. Klíčovou otázkou zůstává, kdy bitcoin a ostatní kryptoměny najdou své lokální dno.
Medvědí trh versus rychlý návrat nahoru
Teorie halvingových cyklů byla mnohými investory v poslední době upozaděna. Poukazovalo se hlavně na to, že s příchodem institucionálních hráčů halving již nehraje takovou roli. Stejně tak logicky klesá počet nově vytěžených bitcoinů v každém cyklu, což vede k tomu, že těžba má čím dál menší vliv na tvorbu kurzu. Podle této teorie bychom však nyní měli být v medvědí fázi trhu, která by měla trvat zhruba rok, tedy od podzimu 2025 do podzimu 2026. Pokud je tato teorie pravdivá, bitcoin nečeká rychlá cesta vzhůru.
Cena bitcoinu by však velmi profitovala z návratu spekulativního kapitálu. Ten může přijít velmi rychle. Stačí, když se bitcoin dostane na úroveň kolem 65000 dolarů, kterou velká část dlouhodobých investorů považuje za velmi atraktivní vstupní bod. A pokud se v příštích týdnech znovu propadne cena zlata a stříbra, spekulativní kapitál bude hledat nové příležitosti. Tou se může znovu stát právě bitcoin, případně pro odvážnější investory, kteří se rizika nebojí, různé altcoiny.