Poradna: Jak ovlivní můj starobní důchod čerpání vlastního předdůchodu?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 168×
Jindřich: Do předčasného důchodu kvůli krácení nechci, do normálního důchodu mi chybí dva roky. Podpora v nezaměstnanosti mi za měsíc skončí. Přemýšlím, že budu žít z vlastních úspor. Nemám doplňkové penzijní spoření, ale skončí mi termínovaný vklad, takže chci tyto naspořené peníze použít pro svůj předdůchod. Lze to takto udělat? Jaký to bude mít důchodový dopad?
Předdůchod lze čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, což není Váš případ, jak píšete. Takže v pravém slova smyslu předdůchod čerpat nemůžete. Pokud budete čerpat vlastní úspory, což můžete, tak se nebude jednat o předdůchod. Na výhody předdůchodu nedosáhnete.
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Co nabízí předdůchod?
Příjemci předdůchodu z doplňkového penzijního spoření jsou pro důchodové účely považováni za státní pojištěnce pro účely zdravotního pojištění a období čerpání předdůchodu se hodnotí jako vyloučená doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Žádnou z těchto dvou výhod Vám žádný jiný finanční produkt nenabídne. Důležité je hodnocení daného období jako vyloučené doby pojištění, čímž se chrání „osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu)“. Z důvodu čerpání předdůchodu tak nedochází k rozmělnění (snížení) osobního vyměřovacího základu, což je velmi důležité. I když jste vyčerpal podporu v nezaměstnanosti, tak budete při evidenci na úřadu práce stále státním pojištěncem pro účely zdravotního pojištění.
Vlastní úspory Vám tyto výhody nenabízí
Žít pouze z vlastních úspor (jiného druhu než z doplňkového penzijního spoření) samozřejmě můžete, ale toto období nebude mít stejné důchodové důsledky jako předdůchod. Čerpání „ostatních“ finančních úspor výhody předdůchodu nemá.
Co takhle předčasný důchod?
I když v dotazu píšete, že nechcete mít trvale krácený předčasný důchod, tak zrovna ve Vaší situaci by dával smysl. Proč? Vyčerpal jste již podporu v nezaměstnanosti a dle formulace dotazu předpokládám, že již nechcete pracovat. Předčasný důchod je pochopitelně trvale nižší než řádný důchod, ale budete již dostávat pravidelný měsíční důchod a nevyčerpáte své úspory v takovém rozsahu ještě před dosažením řádného důchodového věku, tak jako by tomu bylo v případě čerpání vlastních úspor. Navíc při čerpání vlastních úspor by se dané období nehodnotilo jako vyloučená doba pojištění a Váš osobní vyměřovací základ by poklesl. Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem by byl nižší, než je tomu standardně.
Co si ohlídat?
Pokud byste se skutečně rozhodl pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že o předčasný důchod nelze žádat zpětně. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže je vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat. Do řádného důchodového věku Vám chybí cca dva roky, tak nejdříve je vhodné odejít do předčasného důchodu 720 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky je pochopitelně již nižší než při odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu.
Závěrem
Váš „osobní předdůchod“ by neměl důchodové výhody předdůchodu čerpaného ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Z tohoto důvodu by pro Vás bylo lepší odejít do předčasného důchodu, protože podporu v nezaměstnanosti jste vyčerpal a pracovat již nebudete. Vaše úspory Vám pomohou zvýšit Vaši životní úroveň, což je pro Vás velmi důležité.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu