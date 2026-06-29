Poradna: Jak moc není jedno, kdy půjdu do předčasného důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 1862×
Zdeněk: Nyní jsem v takovém rozpoložení, že bych nejraději vybral v práci všechnu dovolenou a po jejím skončení šel rovnou do předčasného důchodu. Prostě už to nejde. Na úřad práce v žádném případě nechci. Jednoduše už chci klid a mít své jisté. Teď mi chybí do důchodu 2 roky a 11 měsíců. Příjmy jsem měl pořád přibližně průměrné a byl vždy zaměstnancem. Na úřadu práce jsem byl pouze jednou asi půl roku, jinak jsem vždy pracoval. Jaké by byly důchodové rozdíly v mém důchodu v závislosti na termínu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za podmínky získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Dle formulace dotazu obě tyto podmínky splňujete, takže do předčasného důchodu můžete nyní odejít již kdykoliv. Podotýkám, že o předčasný důchod nelze žádat zpětně.
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Krácení za každých 90 dní předčasnosti
Měsíční částku předčasného důchodu významně ovlivňuje, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a tím nižší měsíční důchod. Vzhledem k tomu, že měsíční částku předčasného důchodu významně ovlivňuje i získaná doba pojištění, tak dřívějším odchodem do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, což je druhý negativní vliv na měsíční částku důchodu. Doba pojištění se však počítá v celých ukončených letech, proto záleží, zdali se pozdějším odchodem do předčasného důchodu podaří ukončit další celý rok pojištění.
Úřad práce zvýší důchod
Přestože v dotazu píšete, že toho pracovního shonu už máte opravdu dost a chcete co nejdříve mít klid a dostávat měsíční důchod na účet, tak ještě předem nezatracujte možnost odchodu na úřad práce. Tuto variantu si ještě pečlivě promyslete. Proč? Výpočet podpory v nezaměstnanosti je poměrně výhodný. Když dáte sám výpověď, potom se výpočet podpory v nezaměstnanosti nemění. Z důvodu evidence na úřadu práce si budete muset plnit zákonné povinnosti z této evidence vyplývající, ale to byste určitě zvládl. Nárok na podporu v nezaměstnanosti byste měl po dobu 11 měsíců. Evidence na úřadu práce s nárokem na podporu se navíc hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění a jako vyloučená doba pojištění. Zjednodušeně řečeno by to mělo pozitivní vliv na výši Vašeho důchodu, a to hned dvojí:
- zvýšil byste si dobu pojištění ovlivňující výši důchodu (současně by se Vám z důvodu evidence na úřadu práce nesnižovala průměrná důchodová mzda, ze které se státní důchod počítá)
- snížil byste si krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti
Praktický příklad – každých 90 dní hraje roli
Termín odchodu do předčasného důchodu je důležitý. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu platí jednoduché pravidlo, čím později se do předčasného důchodu odejde, tím lépe. Zkusím ukázat na praktickém příkladu.
Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky 50000 Kč, získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a odejde do předčasného důchodu dříve v rozsahu 991 dní až 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Měsíční důchod činí 18198 Kč.
Pan AB má průměrnou mzdu za odpracované roky 50000 Kč, rovněž získal dobu pojištění v rozsahu 43 let, odejde do předčasného důchodu dříve v rozsahu 901 až 990 dní před dosažením řádného důchodového věku. Měsíční důchod činí 18629 Kč.
Pan XA má průměrnou mzdu za odpracované roky 50000 Kč, získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a odešel do předčasného důchodu dříve v rozsahu 901 až 990 dní před dosažením řádného důchodového věku a má měsíční důchod 19058 Kč.
V případě porovnávání větších intervalových rozestupů a vyšších rozdílů v době pojištění by byly pochopitelně měsíční rozdíly ve výši důchodu ještě vyšší.
Závěrem
Skutečně není jedno, kdy do předčasného důchodu přesně odejdete. Doporučuji Vám si vše pečlivě promyslet a propočítat. Rozhodnutí je dobré dělat s chladnou hlavou, peníze však nejsou jediné, co o termínu rozhoduje (žadatelé zohledňují zejména svoji zdravotní a rodinnou situaci), proto je výběr termínu odchodu do důchodu individuálním rozhodnutím.
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