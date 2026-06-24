Poradna: Pečovala jsem o maminku, kdy mám jít do důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 65×
Monika: Dlouhodobě jsem pečovala o maminku, která byla nejdříve ve druhém stupni a potom ve třetím stupni závislosti. Kvůli péči jsem měla příjmy vždy nižší a finančně to bylo hodně na manželovi. V práci to sotva zvládám, doba péče byla náročná. Chci jít do předčasného důchodu. Chtěla jsem jít už po prázdninách. Vyplatí se mi odejít až začátkem příštího roku, když bych to v práci ještě těch pár měsíců zvládala?
Výpočet starobního důchodu v roce 2027 bude odlišný od výpočtu důchodu v roce 2026. Samotná výpočtová formule není v tuto chvíli ještě známá, neboť nejsou k dispozici přepočítací koeficienty pro příjmy v jednotlivých letech (budou k dispozici pravděpodobně v září). Přesně vypočítat důchod v roce 2027 v tuto chvíli nelze. I když bude v příštím roce nižší zápočet v první redukční hranici a bude se opět nepatrně hůře hodnotit zápočet za každý ukončený rok pojištění, tak přesto pro Vás bude odchod do důchodu až v roce 2027 výhodnější než po prázdninách. Níže rozeberu všechny důvody, proč tomu tak bude.
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Výhodnější výpočet období péče o závislou osobu
V dotazu píšete, že jste dlouhodobě pečovala o svoji maminku závislou ve druhém a třetím stupni. Předpokládám, že období péče doložíte příslušným potvrzením. Vzhledem k tomu, že u důchodů přiznaných od 1. ledna 2027 bude období péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek zvýhodněno, bude se uplatňovat tzv. „fiktivní vyměřovací základ“. V odpovědi nebudu zabíhat do detailů, nicméně při Vašich nižších příjmech to bude mít pozitivní vliv na výši státního důchodu. Na doplnění uvádím, že v období péče, kdy byla maminka ve druhém stupni závislosti, bude „fiktivní vyměřovací základ“ nižší než v období, kdy měla maminka třetí stupeň závislosti. Uplatňování „fiktivního vyměřovacího základu“ při výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) se vyplatí nejvíce žadatelům s nižšími příjmy, což je dle formulace dotazu Váš případ.
Nižší krácení za předčasnost
Když odejdete do předčasného důchodu až v příštím roce, tak si snížíte krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a po celý interval je krácení stejné. S ohledem na výši předčasného důchodu tedy není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Při výpočtu předčasného důchodu platí jednoduché pravidlo: čím později se do předčasného důchodu odejde, tím nižší krácení, jestliže se posunutím termínu podaří dostat do nižšího intervalu předčasnosti. Možná se Vám pozdějším odchodem do předčasného důchodu podaří ukončit další celý rok pojištění, což by bylo pro výpočet starobního důchodu velmi pozitivní.
Pracovat další měsíce navíc nemusíte
Původně jste chtěla do předčasného důchodu odejít po prázdninách, abyste už nemusela dále pracovat. Z Vašich vět mám pocit, že každý další měsíc v práci je už pro Vás mimořádně náročný. Dlouhodobě jste chodila do práce a pečovala o maminku, což bylo pro Vás a rodinu velmi náročné. I když půjdete do předčasného důchodu až v roce 2027, tak můžete přestat pracovat ve stejném termínu, jako jste původně plánovala. Až do odchodu do předčasného důchodu můžete být v evidenci na úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti samozřejmě vzniká i v případě, že podá výpověď zaměstnanec. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je v roce 2026 výhodnější než v roce 2025. Evidence na úřadu práce by Vám tedy umožnila skončit v zaměstnání v plánovaném termínu, následně nebýt až do termínu odchodu do důchodu bez finančních prostředků a moci odejít do důchodu až v roce 2027, kdy se Vám bude lépe hodnotit období péče o závislou maminku při výpočtu důchodu.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2026
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením v roce 2026
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu v roce 2026