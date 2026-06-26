Poradna: Vysoké příjmy v letošním roce a odchod do důchodu
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 117×
Luboš: V letošním roce jsem měl na své poměry vysoké příjmy, prodal jsem nějaké cenné papíry a byt po rodičích a v zaměstnání mi zaměstnavatel přidával, abych změnil názor na důchod. Jak se mi budou počítat příjmy z letošního roku, když odejdu do důchodu? Co když budu dále pracovat, zaměstnavatel mě hodně přemlouvá?
Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 se průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Příjmy z roku 2026 již osobní vyměřovací základ neovlivňují. Získaná doba pojištění v letošním roce se však do doby pojištění počítá. Příjmy z letošního roku se Vám tedy při výpočtu důchodu počítat nebudou. Tento mechanismus platil i v minulosti, nejedná se o nějakou zákonnou novinku.
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Podmínkou je placení pojištění
Na doplnění uvádím, že z příjmu z prodeje cenných papírů ani z prodeje nemovitosti se sociální pojištění neplatí. Odvodům na sociálním pojištění podléhají pouze rozhodné příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmů) a ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmů), ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění (např. sociální pojištění se neplatí z hrubé odměny z dohody o provedení práce s odměnou do limitu nebo z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu). Vaše pasivní příjmy by Vám měsíční důchod nezvýšily, ani kdybyste je inkasoval ještě v loňském roce. Pasivní příjmy podléhají výhodnému zdanění, ale nemají vliv na výši důchodu.
Řádný starobní důchod a pokračování v zaměstnání
I když dosáhnete řádného důchodového věku, tak budete moci stále pracovat. Z důvodu dosažení řádného důchodového věku nedochází k automatickému ukončení pracovního poměru. I když tedy budete pobírat řádný starobní důchod na účet, tak budete moci u svého zaměstnavatele stále pracovat. Inkaso řádného starobního důchodu na účet Vás nikterak neomezuje. Vaše životní úroveň tak značně stoupne. Penzisté, kteří mohou a chtějí pracovat, si za několik měsíců mohou vytvořit zajímavý finanční polštář, protože budou mít současně mzdu i důchod.
Výhodné zdanění v důchodu
Pokud budete v řádném důchodu stále pracovat, tak budete mít jako poživatel řádného starobního důchodu nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Místo „standardních“ 7,1 % budete na sociálním pojištění platit 0,6 % (jedná se již pouze o nemocenské pojištění). Při stejné hrubé měsíční mzdě tak budete mít i poměrně výrazně vyšší čistou měsíční mzdu na účet.
Zkrácený úvazek? Sleva na sociálním pojištění stále náleží
Pokud byste již nechtěl pracovat na plný úvazek, potom se můžete se svým zaměstnavatelem domluvit na zkráceném úvazku. Vzhledem k tomu, jak Vás zaměstnavatel motivuje a přemlouvá, tak má velký zájem, abyste u něj dále pracoval. Přiznání starobního důchodu by mělo být pro Vašeho zaměstnavatele pochopitelný důvod pro touhu po zkráceném úvazku z Vaší strany.
Závěrem
Měsíční starobní důchod Vám povedený rok 2026 nezvýší, protože příjmy dosažené v roce odchodu do důchodu již nevstupují do výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy). Přiznání starobního důchodu Vás nebude nikterak negativně ovlivňovat ve Vaší případné výdělečné činnosti, můžete pracovat i pro stávajícího zaměstnavatele. Zaměstnání v řádném důchodovém věku je dokonce zvýhodněno slevou na sociální pojištění, což je pro starobní důchodce pozitivní.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu