Poradna: Jak moc si snížím důchod, když odejdu do důchodu v nejdřívějším termínu?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 263×
Vilém: Pořád se nemohu rozhodnout mezi předčasným důchodem, do kterého bych mohl jít na podzim, nebo pracovat ještě tři roky a jít do normálního důchodu. Spíše se kloním k oželení části peněz a volbě předčasného důchodu. Chci si penzi ještě trochu užít, dokud mohu. Můžete mi provést porovnání normálního a předčasného důchodu o tři roky dříve u mzdy cca ve výši 50000 Kč?
Pokud se skutečně rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, do kterého je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, potom odejděte do předčasného důchodu nejdříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, a nikoliv přesně o tři roky dříve. V takovém případě bude krácení o jeden interval předčasnosti nižší, neboť krácení u předčasného důchodu stoupá za každých dalších započatých 90 dní předčasnosti. Případnou evidencí na úřadu práce by se však krácení snížilo a rozdíl by byl nižší. Ve zvoleném příkladu však provedu výpočet dle Vašeho zadání.
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Praktické porovnání
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu, získané době pojištění a krácení za předčasnost. V dotazu chcete provést výpočet u osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy za odpracované roky) ve výši 50000 Kč. Dobu pojištění však neuvádíte. U řádného starobního důchodu budeme tedy počítat s dobou pojištění v rozsahu 47 let a u předčasného důchodu s dobou pojištění v rozsahu 44 let (přestane se pracovat o tři roky dříve). Výpočty provedeme dle legislativy roku 2026:
- Pan AB odejde do řádného starobního důchodu v roce 2026, osobní vyměřovací základ bude mít 50000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 47 let, bude mu přiznán řádný starobní důchod 25087 Kč.
- Pan XY odejde v roce 2026 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, takže se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, osobní vyměřovací základ má pan XY 50000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Panu XY je přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18627 Kč.
Pan XY má tedy měsíční důchod nižší o 6460 Kč než pan AB, přestože měli stejné příjmy. Důvodem je odchod do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve (o 1080 dní) a z toho důvodu i získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.
Volba důchodového termínu je individuální záležitostí
Pokud se tedy skutečně rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s nižším měsíčním důchodem. Rozdíl je mnohdy vyšší, než se zdá na první pohled, jak jsme si vypočítali v praktickém příkladu. Níže Vám uvádíme důchodové kalkulačky pro rok 2026, kde si můžete navolit vlastní vstupní údaje. Odchod do předčasného důchodu však neznamená pouze nižší měsíční důchod, ale i nižší valorizaci až do dosažení řádného důchodového věku a omezení případného příjmu až do dosažení řádného důchodového věku.
I přes výše uvedené nevýhody předčasného důchodu je stále předčasný důchod pro některé občany zajímavým řešením jejich životní situace. Nejčastěji volí předčasný důchod lidé, kteří nemají práci a již vyčerpali nárok na podporu v nezaměstnanosti. Právě evidence na úřadu práce a vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, na kterou mají lidé starší 57 let nárok až po dobu 11 měsíců, zvyšuje měsíční důchod, protože se snižuje krácení za předčasnost a zvyšuje se doba pojištění.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají i lidé, kteří sami podali u zaměstnavatele výpověď. Někteří zájemci však z osobních důvodů nechtějí být před odchodem na úřadu práce a plnit si zákonné povinnosti z této evidence vyplývající, když tam během svého života nikdy nebyli, a raději volí přímý odchod do předčasného důchodu. Volba důchodového termínu je individuální záležitostí.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu