Poradna: Jaké mám možnosti dřívějšího odchodu do důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 103×
Adam: Bude mně letos v červnu 61 let, mám jako OSVČ i zaměstnanec 42 let pojištění. Nyní jsem zaměstnancem na zkrácený úvazek a chtěl bych co nejdříve skončit a odejít do důchodu. Je nějaká jiná možnost nároku na důchod mimo odchodu do předčasného důchodu nebo předdůchodu?
Vzhledem k tomu, že jste se narodil v roce 1965, tak je Váš řádný důchodový věk 65 let, jak je uvedeno v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Související
Kdy lze odejít nejdříve do předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, současnou podmínkou je i získání minimální doby pojištění v rozsahu alespoň 40 let. Tuto podmínku dle formulace dotazu splňujete. Dříve než v 62 letech nemůžete starobní důchod od státu dostávat. Předčasný důchod není možné dostávat na účet dříve než tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Na doplnění uvádím, že pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.
S čím počítat při volbě předčasného důchodu?
Pokud byste se nakonec rozhodl pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Měsíční částka předčasného důchodu je nižší oproti řádnému důchodu z důvodu krácení za předčasnost a z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde, a odchod do předčasného důchodu je vhodné pečlivě naplánovat a propočítat.
Co je to předdůchod? Kdy lze do předdůchodu odejít?
V případě čerpání předdůchodu, do kterého je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, se čerpají vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Velmi důležité je, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období předdůchodu se považuje při výpočtu starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění, což chrání osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu), ze které se následně starobní důchod vypočítává.
Odejít dříve do důchodu nemůžete
Státní starobní důchod můžete čerpat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku formou předčasného důchodu, dřívější možnost není. I když aktuálně pracujete na zkrácený úvazek, tak to s ohledem na budoucí výpočet Vašeho starobního důchodu tolik nevadí. Průměrná důchodová mzda, ze které se totiž starobní důchod vypočítává, se získává ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 a několik příjmově horších let, např. z důvodu práce na zkrácený úvazek, sníží průměrnou důchodovou mzdu méně, než to vypadá na první pohled. Při práci na zkrácený úvazek až do dosažení řádného důchodového věku budete mít měsíční částku starobního důchodu značně vyšší, než když odejdete do předčasného důchodu.
Evidence na úřadu práce a pobírání podpory v nezaměstnanosti
V praxi přestávají někteří občané pracovat dříve a po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, na kterou mají lidé starší 57 let nárok 11 měsíců, žijí z vlastních úspor. Žádný jiný finanční produkt však nenabízí dvě hlavní výhody předdůchodu, tj. vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny a uplatnění institutu vyloučené doby pojištění.
TIP: Kalkulačka řádného důchodového věku