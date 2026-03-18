Poradna: Kde nebo jak si přesně vypočítám důchod v roce 2027?
Vojtěch: Příští rok na podzim budu odcházet do normálního důchodu, maximálně půjdu do předčasného důchodu začátkem roku. Chci se na odchod do důchodu připravit a vědět, s čím můžu počítat. Jak si nejsnáze vypočítám důchod v roce 2027, ať už řádný nebo předčasný?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že přesný výpočet starobního důchodu v roce 2027 Vám v tuto chvíli nemůže nikdo provést. Vždy se bude jednat o více či méně přesné odhady. Proč tomu tak je? Důvody jsou hned tři.
Nejsou k dispozici přepočítací koeficienty
Základním příjmovým vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), která se vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Jednotlivé roční vyměřovací základy se přitom při výpočtu starobního důchodu přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Tyto koeficienty nejsou v tuto chvíli známé, pravděpodobně budou k dispozici v září.
Nejsou známé redukční hranice
Vypočtený osobní vyměřovací základ z rozhodných příjmů od roku 1986 se při samotném výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2026 se v první redukční hranici započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. V roce 2027 se bude v první redukční hranici započítávat z 98 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. Redukovaným osobním vyměřovacím základem je výpočtový základ, procentní výměra starobního důchodu se následně vypočítá příslušným procentem závislým na získané době pojištění právě z výpočtového základu, u předčasného důchodu se ještě zohledňuje krácení. Nicméně pro rok 2027 nejsou známé redukční hranice, opět budou k dispozici pravděpodobně v září.
Není známa základní výměra starobního důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního starobního důchodu stejně vysokou, na základní výměru důchodu nemá ani vliv případný odchod do předčasného důchodu. V roce 2026 činí základní výměra starobního důchodu 4900 Kč. Pro rok 2027 není v tuto chvíli základní výměra důchodu známa.
Co ovlivní výši Vašeho starobního důchodu?
Měsíční částka Vašeho starobního důchodu bude záviset na celém průběhu pojištění. Pokud nakonec odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte i s krácením za předčasnost. Předpokládám, že jste si již v předstihu zkontroloval Váš průběh pojištění s údaji, které má ČSSZ ve své databázi, aby při výpočtu starobního důchodu byla zhodnocena všechna Vaše období a nepropadla žádná doba pojištění nebo žádný příjem. Čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 budou osobní vyměřovací základ ovlivňovat příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025.
Výpočet dle výpočtové formule v roce 2026
Pro Váš základní současný odhad můžete použít výpočtovou formuli letošního roku, při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 bude výpočet důchodu odlišný (např. přepočítací koeficienty budou vyšší), důchody přiznané do konce roku 2026 se budou od ledna 2027 valorizovat. Přesné výpočty budete moci použít od září letošního roku, kdy budou k dispozici všechny rozhodné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2027 (řádného i předčasného).
