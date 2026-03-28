Poradna: Dosáhnu na výhodnější krácení u předčasného důchodu?
Jitka: Narodila jsem se v roce 1965 (jedno dítě) a uvažuji o odchodu do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, jaké budu mít krácení, když mám bez studia na střední škole evidovanou dobu pojištění v rozsahu přes 38 let.
Narodila jste se v roce 1965 a vychovala jste jedno dítě, takže Váš řádný důchodový věk je dle přílohy číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 65 let. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. V závislosti na přesném termínu Vašeho narození můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve příští rok.
Intervaly krácení
Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, a nikoliv přesně o tři roky dříve. Pokud byste následně chtěla odejít do předčasného důchodu někdy později, tak si vždy pohlídejte přesné datum odchodu do předčasného důchodu, abyste kvůli pár dnům neměla krácení za předčasnost zbytečně vyšší.
Minimální doba pojištění pro předčasný důchod
Nárok na předčasný důchod mají pouze občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Minimální dobu pojištění byste měla se započtením studia na střední škole splnit. Pouze na doplnění uvádím, že pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Přiznání řádného starobního důchodu je tak v praxi méně přísné než u předčasného důchodu.
Standardní krácení u předčasného důchodu
Klasické (standardní) krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Při splnění zákonných podmínek lze však dosáhnout na výhodnější výpočet předčasného důchodu z důvodu polovičního krácení, podmínky jsou však velmi přísné a většina žadatelů o předčasný důchod je nesplní.
Kdy vzniká nárok na poloviční krácení?
Nárok na poloviční krácení u předčasného důchodu ve výši 0,75 % za každý započatý interval předčasnosti mají žadatelé o předčasný důchod, kteří získali vysokou dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let, jak vyplývá z § 36 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Do doby pojištění pro účely splnění podmínky pro nižší krácení se však nehodnotí některé náhradní doby pojištění, např. studium nebo evidence na úřadu práce. Splnit podmínku doby pojištění v rozsahu 45 let je tak velmi těžké.
Kdo dosáhne na nižší krácení?
V praxi mají nárok na nižší krácení u předčasného důchodu zejména lidé, kteří ihned po vyučení celý život pracovali. Legislativním cílem bylo výpočtově podpořit právě lidi, kteří velmi dlouho pracovali a získali vysokou dobu pojištění s minimem náhradních dob pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku se počítá).
Závěrem
Jestliže odejdete do předčasného důchodu a nebudete splňovat dobu pojištění v rozsahu 45 let, tak se při výpočtu předčasného důchodu uplatní standardní krácení v rozsahu 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Před odchodem do předčasného důchodu je vždy vhodné si provést pečlivé výpočty, s jakou měsíční částkou předčasného důchodu lze počítat. Pro některé zájemce o předčasný důchod je finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem natolik významný, že následně ještě přehodnotí a změní svůj plánovaný odchod do důchodu. Vždy samozřejmě platí, že výběr termínu odchodu do starobního důchodu je zcela individuální záležitostí.
