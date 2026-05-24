Poradna: Předčasný důchod nebo platba dobrovolného důchodového pojištění?
Blažena: Do důchodu mi chybí dva roky, jsem bez práce. Právě jsem vyčerpala podporu v nezaměstnanosti. Původně jsem chtěla odejít až do normálního důchodu, nechtěla jsem krácený důchod. Teď však přemýšlím, jestli to pro mě nebude lepší. Být bez peněz a ještě si platit sama pojistné, to by bylo finančně náročné.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže je splněna podmínka alespoň minimální doby pojištění v rozsahu 40 let. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění 40 let, zatímco pro přiznání řádného starobního důchodu stačí 35 let.
Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou tedy přísnější a hůře splnitelné. Vám chybí do dosažení řádného důchodového věku dva roky, jestliže jste získala dobu pojištění v rozsahu alespoň 40 let, tak pro Vás představuje předčasný důchod ideální řešení Vaší situace, protože jste již vyčerpala 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti a jestliže se Vám doposud nepodařilo najít zaměstnání, tak je předčasný důchod řešením, jak mít pravidelný měsíční příjem.
Kdy si platit dobrovolné důchodové pojištění?
V praxi si dobrovolné důchodové pojištění platí zejména lidé, kteří mají problematický průběh pojištění a nesplňují minimální dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu. Legislativou je účast na dobrovolném důchodovém pojištění zpětně omezena, vždy záleží na konkrétním průběhu pojištění, obecně je vhodné řešit účast na pojištění včas. Pokud však splňujete podmínku pojištění, potom by pro Vás nebylo finančně výhodné odcházet do důchodu později a platit si dobrovolné důchodové pojištění. Předčasný důchod by byl pro Vás výhodnější.
Nemáte příjem = předčasný důchod je jasnou volbou
Vzhledem k tomu, že již nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak představuje pro Vás odchod do předčasného důchodu správné finanční rozhodnutí, protože budete mít v takovém případě pravidelný měsíční příjem. I během pobírání předčasného důchodu je možné mít omezený příjem. V praxi nejoblíbenější je přivýdělek na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2026 se neplatí z dohody o provedení práce sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně. Začít pracovat na plný úvazek na pracovní smlouvu v předčasném důchodu je rovněž možné, ale za dobu výkonu takového zaměstnání by Vám nenáležela výplata předčasného důchodu. Z výše uvedeného vyplývá, že případný odchod do předčasného důchodu neznamená automatický konec výdělečných možností v zaměstnání.
Co dělat při problému se získáním 40 let pojištění?
Vše výše uvedené platí za předpokladu, že jste již získala dobu pojištění v rozsahu 40 let a můžete tedy do předčasného důchodu odejít. Jestliže jste získala dobu pojištění alespoň 35 let a méně než 40 let, potom není v tuto chvíli pro Vás předčasný důchod ve hře. V takovém případě byste mohla odejít až do řádného důchodu. Být tak dlouho bez peněz by bylo těžké a bylo by pro Vás v podstatě nutné si najít nějakou práci, což je v předdůchodovém věku složité. Případné doplacení pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění by záviselo na případně dopláceném období, musela by se provést pečlivá finanční kalkulace s porovnáním jednotlivých variant.
Závěrem
Jestliže splňujete podmínku alespoň 40 let pojištění, potom pro Vás dává odchod do předčasného důchodu největší smysl.
