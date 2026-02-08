Poradna: Jsem na nemocenské, kdo za mě zpracuje daně?
Milena: V zaměstnání jsem dostala výpověď, pracovala jsem tedy do konce listopadu. Nyní jsem stále na nemocenské. Jak to budu mít s daněmi za rok 2025? Kdo za mě podá daňové přiznání?
Jestliže jste během loňského roku pracovala pouze pro jednoho zaměstnavatele a měla u něj podepsané prohlášení k dani, nebo jste pracovala pro více zaměstnavatelů postupně za sebou a měla jste u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a současně jste neměla mimo zaměstnání jiné zdanitelné příjmy nad 20000 Kč, tak můžete svého posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, přestože aktuálně již pro něj nepracujete.
Související
Příjmy podléhající srážkové dani se do limitu nepočítají
Na doplnění uvádím, že do příjmu 20000 Kč se nezapočítávají příjmy, ze kterých byla odvedena srážková daň z příjmu (např. z výnosů ze spořicího účtu, z dohod o provedení práce s odměnou do limitu). Zaměstnavatele je nutné požádat o provedení ročního zúčtování daně za rok 2025 do 16. února 2026.
Nutnost podání daňového přiznání
Pokud výše uvedené zákonné podmínky nesplňujete, potom si budete muset sama podat daňové přiznání. V takovém případě budete mít na daňové záležitosti více času, ale daňové povinnosti budou pro Vás složitější. K daňovému přiznání byste musela mimo jiné přiložit i potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele (zaměstnavatelů). Při příjmech pouze ze závislé činnosti se vyplňuje dvoustránkové daňové přiznání, při zdaňování i ostatních příjmů (např. ze samostatné výdělečné činnosti, z nájmu, z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmů) se vyplňuje čtyřstránkové daňové přiznání.
Obdržíte daňový přeplatek
Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že v prosinci 2025 jste byla rovněž na nemocenské. To znamená, že jste neměla rozhodný příjem, u kterého byste uplatnila slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně. Z tohoto důvodu obdržíte po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání daňový přeplatek ve výši 2570 Kč pouze z titulu nevyužití slevy na poplatníka během roku 2025 v plném rozsahu. Pokud budete uplatňovat některý z daňových odpočtů, potom bude částka daňového přeplatku vyšší. Na sociálním ani zdravotním pojištění přeplatek při příjmech pouze ze zaměstnání obdržet nelze, vše je splněno měsíčními odvody na povinném pojistném.
Nemocenskou zdaňovat nebudete
Obdrženou nemocenskou za prosinec zdaňovat nebudete, tato měsíční nemocenská je osvobozena od daně z příjmů. Neuváděla by se ani do ročního zúčtování daně, ani do daňového přiznání.
Daňový přeplatek za rok 2026
V lednu 2026 jste opět po celý měsíc pobírala nemocenskou, což znamená, že nárok na daňový přeplatek budete mít za rok 2026. Avšak až po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání za rok 2026, takže tuto částku obdržíte až v roce 2027. Jestliže byste pobírala nemocenskou ještě celý únor a případně déle, tak bude částka daňového přeplatku za rok 2026 vyšší než za rok 2025.
Závěrem
I když Vám tedy aktuálně neběží pracovní smlouva u žádného zaměstnavatele a pobíráte nemocenskou, ať už z důvodu nástupu na nemocenskou ještě ve výpovědní době, nebo z důvodu nástupu na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak budete mít za rok 2025 nárok na daňový přeplatek. Zdali můžete požádat svého bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, nebo si budete muset sama podat a vyplnit daňové přiznání, to záleží na bližších daňových okolnostech, které neuvádíte.