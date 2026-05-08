Zaměstnání na DPP v důchodu
Brigáda na dohodu o provedení práce je oblíbeným přivýdělkem pro důchodce. Kolik si mohou na dohodu o provedení práce přivydělat předčasní důchodci? Mají starobní důchodci slevu na sociálním pojištění? A jak je to v předdůchodu?
Předčasní důchodci nesmí mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Jednou z mála zákonných možností, jak si mohou předčasní důchodci přivydělat, je tak dohoda o provedení práce. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce v letošním roce 11999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální pojištění a taková měsíční odměna je možná i pro předčasné důchodce. Limit pro neplacení pojistného se přitom sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít z dohody o provedení práce vyšší hrubou měsíční odměnu.
Řádní starobní důchodci a sleva na sociálním pojištění
Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 12000 Kč a více, tak se z ní již sociální pojištění platí. Řádní starobní důchodci však mají nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z hrubé odměny. Na sociálním pojištění tak platí 0,6 % z hrubé mzdy místo standardních 7,1 %. Tato sleva náleží i v zaměstnání na dohodu o provedení práce. Zdravotní pojištění a daň z příjmu se vypočítávají standardním způsobem. I pro práci na dohodu o provedení práce je možné mít podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy, na které vzniká nárok, u každého zaměstnance slevu na poplatníka.
Praktický příklad
Řádný starobní důchodce Radim má hrubou měsíční odměnu 27000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani, takže uplatňuje při výpočtu daně z příjmu slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.
- Daň z příjmu tak činí 1480 Kč (27000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč).
- Sociální pojištění je 162 Kč (27000 Kč × 0,6 %).
- Zdravotní pojištění je 1215 Kč (27000 Kč × 4,5 %).
Pan Radim obdrží na účet čistou odměnu ve výši 24143 Kč (27000 Kč – 1480 Kč – 162 Kč – 1215 Kč).
Předdůchodci mohou mít libovolnou odměnu
Příjmové omezení platí pouze pro předčasné důchodce a nikoliv pro předdůchodce. Vzhledem k tomu, že v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, tak mohou mít předdůchodci libovolný příjem. Měsíční odměnu z dohody o provedení práce mohou mít předdůchodci i 12000 Kč a více.
