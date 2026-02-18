Poradna: Nezaměstnaný bývalý podnikatel a daňové přiznání
Jáchym: Aktuálně jsem stále na úřadu práce. Neúspěšné podnikání jsem ukončil v srpnu, protože v roce 2025 dosahoval měsíční příjem pouze necelých 20 tisíc korun, takže mi po zaplacení povinných plateb téměř nic nezůstávalo. I tak mám z podnikání ještě nějaké dluhy. Jak to budu mít s daněmi za loňský rok, když jsem nyní nezaměstnaný? V minulých letech jsem daňové přiznání poctivě odevzdával. Mám i letos nějaké povinnosti?
Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že jste si daňové povinnosti neplnil platbami měsíční paušální daně, ale vedl jste daňovou evidenci nebo uplatňoval roční výdajový paušál. I když jste ukončil samostatnou výdělečnou činnost v srpnu 2025, tak budete muset za rok podat daňové přiznání a vyplnit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl roční zdanitelné příjmy vyšší než 50000 Kč a neprovedl za něj zaměstnavatel roční zúčtování daně nebo si neplnil daňové povinnosti účastí v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu.
Až do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová, protože vypočtenou daň z příjmu snižuje sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, až do nuly. V dotazu neuvádíte přesně Váš roční souhrnný zdanitelný příjem, ale pokud by byl cca 20 tisíc korun měsíčně v lednu až srpnu, tak při uplatnění skutečných výdajů nebo uplatnění výdajů příslušným výdajovým paušálem by byl roční daňový základ do této částky a daň z příjmu byste neplatil. Daňové přiznání však máte povinnost odevzdat, i když jste aktuálně na úřadu práce.
Hlavní činnost a minimální povinné pojistné
Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy vypočteno roční zdravotní pojištění a roční sociální pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Váš skutečný vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění i zdravotního pojištění bude nižší než právě minimální vyměřovací základ, takže se roční sociální i roční zdravotní pojištění bude vypočítávat právě z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po část roku je minimální vyměřovací základ poměrně nižší než při podnikání na hlavní činnost po celý kalendářní rok. Minimální měsíční vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je odlišný od minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění.
Roční pojistné a zaplacené zálohy
Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu a sazba zdravotního pojištění potom 13,5 % z vyměřovacího základu. Od vypočteného ročního sociálního i zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy. Pokud jste řádně a včas platil zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění, tak by Vám neměl vzniknout nedoplatek na pojistném, protože i kdybyste platil během roku 2025 minimální měsíční zálohy, tak by roční povinnost byla splněna právě úhradou těchto minimálních záloh. Přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu musíte odevzdat, i když nebudete mít nedoplatek na pojistném.
Závěrem
Přestože jste aktuálně na úřadu práce a Vaše samostatná výdělečná činnost byla neúspěšná, tak máte povinnost za rok 2025 ještě vyplnit a odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Jestliže jste řádně platil zálohy na povinném pojistném, tak nebudete mít dle zaslaných údajů nedoplatek na sociálním pojištění ani zdravotním pojištění a nebudete rovněž platit daň z příjmu.
