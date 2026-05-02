Poradna: Dostanu odstupné, jak vysoké a jaké daně zaplatím?
Tereza: V zaměstnání jsem dostala výpověď pro nadbytečnost. Slíbili mi odstupné, ale nevím, jak bude vysoké a jaké z něho zaplatím daně. Můžete mi to vysvětlit?
Vzhledem k tomu, že jste dostala výpověď dle § 52, písmene c) zákoníku práce, tedy pro nadbytečnost, tak Vám náleží zákonné odstupné. Na toto zákonné odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce máte právo a není to na libovůli Vašeho zaměstnavatele. Slibovat odstupné Vám zaměstnavatel nemusí, Vy na něj máte právo a nárok.
Jak je odstupné vysoké?
Výpočet zákonného odstupného je definován v § 67 zákoníku práce. Není stanovena žádná jednotná částka odstupného. Výpočet odstupného se liší v závislosti na délce trvání pracovního poměru a výši dosahované mzdy. Vyšší mzda a delší pracovní poměr zaručují vyšší částku odstupného. Částka odstupného standardně (existují i výjimky) činí:
- jednonásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval u zaměstnavatele méně než 1 rok,
- dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
- trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň 2 roky.
Kdy odstupné dostanete?
Při obdržení výpovědi pro nadbytečnost běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne druhého kalendářního měsíce. I během výpovědní lhůty máte pochopitelně nárok na plnou mzdu, výpovědní lhůta ji nikterak automaticky nesnižuje. Dle § 67 zákoníku práce následně platí, že odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy.
Jaké daně se platí z odstupného?
Obdržené odstupné podléhá dani z příjmu, tak jako ostatní hrubá mzda. Z důvodu obdržení odstupného se v praxi stává, že se část mzdy zdaňuje i vyšší 23% sazbou daně z příjmu a nikoliv pouze 15% sazbou daně z příjmů, které podléhá u většiny zaměstnanců celá jejich hrubá mzda. Do měsíční hrubé mzdy 146901 Kč je sazba daně z příjmu 15 % a teprve pro hrubou mzdu nad tuto částku platí vyšší 23% sazba daně z příjmu.
Sociální a zdravotní pojištění se však ze zákonného odstupného neplatí. Dle § 5, odstavce 2), písmene b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, platí, že do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnuje mimo jiné odstupné. Dle § 3, odstavce 2), písmene b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, platí, že ani zdravotní pojištění se nevypočítává z odstupného.
Závěrem
Z důvodu obdržení výpovědi pro nadbytečnost máte nárok na dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty s plnou mzdou a následně na zákonné odstupné v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Z odstupného budete platit daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění však platit nebudete. Zdanění odstupného je tak nižší než u klasické hrubé mzdy. Obdržení odstupného navíc neposouvá případnou výplatu podpory v nezaměstnanosti. Pokud ihned po skončení výpovědní lhůty nenastoupíte do nového zaměstnání, tak je vhodné se registrovat na úřadu práce, kde budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže splňujete podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, což předpokládám, že splňujete.
