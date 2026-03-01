Poradna: Student s příjmem z nájmu
štítky Daně Studium čtení na 3 minuty | přečteno 1774×
Ondřej: S manželkou jsme koupili v loňském roce synovi jednopokojový byt. Syn studuje na vysoké škole a z nájmu se částečně financuje studium. Jak to však bude se zdaněním nájmu? Kdo bude podávat daňové přiznání a kolik se zaplatí na daních? Roční příjem z nájmu byl necelých 120 tisíc korun.
Dle formulace dotazu předpokládám, že majitelem předmětného bytu je Váš syn a jako majitel nemovitosti je zapsán v katastru nemovitostí. Předpokládám, že i v kupní smlouvě byl uveden Váš syn, přestože jste mu finance na pořízení bytu darovali. Z toho vyplývá, že i Váš syn jako majitel nemovitosti má uzavřenu s nájemcem příslušnou nájemní smlouvu a inkasuje peníze z nájmu na svůj bankovní účet.
Související
Daňové povinnosti syna
Veškeré záležitosti ohledně správy bytu, energií, příspěvků do fondu apod. vyřizuje Váš syn jako majitel. To znamená, že i příjem z nájmu bude zdaňovat Váš syn. I když jste synovi pravděpodobně s celou záležitostí pomáhali, tak majitelem bytu a tím, kdo skutečně inkasuje peníze z nájmu, je Váš syn.
Studium automaticky daňově neosvobozuje
I když Váš syn studuje na vysoké škole, tak ho tato skutečnost nezbavuje daňových povinností. Váš syn bude muset vyplnit a odevzdat za rok 2025 daňové přiznání, protože má roční zdanitelný příjem vyšší než 50000 Kč. Při příjmech z nájmu je nutné vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání plus přílohu číslo dva, kde se vypočítá dílčí základ daně z nájmu. Pouze na doplnění uvádím, že již není legislativou stanovena sleva na studenta (naposledy bylo možné slevu na studenta uplatnit za rok 2023), konkrétně v případě za rok 2025 to však nebude mít pro Vašeho syna žádný negativní vliv, jak vysvětlím v odpovědi níže.
Skutečné versus paušální výdaje
Pro příjmy z nájmu je možné uplatnit skutečné výdaje, nebo lze uplatnit 30% výdajový paušál. Celkový daňový základ z nájmu bude dle formulace dotazu i celkovým daňovým základem Vašeho syna, neboť neuvádíte, že by měl i další zdanitelné příjmy. Pokud by Váš syn měl i jiné zdanitelné příjmy, tak by musel do daňového přiznání uvést všechny zdanitelné příjmy za rok 2025.
Sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč
V daňovém přiznání uplatní Váš syn slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci bez ohledu na další okolnosti. Sleva na poplatníka se tak v plném rozsahu uplatňuje i pro pasivní příjmy, a to i v případě, že zdanitelné příjmy plynuly pouze po část kalendářního roku. Sleva na poplatníka následně snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Jestliže je tedy roční daň z příjmu před uplatněním slevy na poplatníka do 30840 Kč, tak ji právě sleva na poplatníka sníží do nuly a daň z příjmu se za kalendářní rok neplatí.
Daňový základ do 205600 Kč
Až do daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová, protože je v těchto případech roční daň z příjmu do 30840 Kč a následně ji sleva na poplatníka sníží do nuly. To znamená, že jestliže má Váš syn pouze zdanitelné příjmy z nájmu ve výši 120000 Kč, tak nebude za rok 2025 platit žádnou daň z příjmu. Povinnost odevzdat daňové přiznání ale má. Daňové přiznání musí vyplnit a odevzdat v zákonném termínu, daň z příjmu však bude nulová a nebude platit žádnou daň z nájmu. Na doplnění uvádím, že z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.