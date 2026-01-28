Poradna: Jaký budu mít předčasný důchod při nadprůměrných příjmech?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 276×
Markéta: V zaměstnání se mi dařilo a měla jsem pěkné peníze. Bohužel vysoké pracovní nasazení mě hodně vyčerpalo a do důchodového věku nebudu moci pracovat. V nejdřívějším termínu budu v létě odcházet do předčasného důchodu. Vychovala jsem dvě děti. S jakým předčasným důchodem mám počítat? Mzda se mi pohybovala od 60000 Kč do 80000 Kč, dobu pojištění bych měla mít cca 43 let.
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se však provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z tohoto důvodu není vhodné odejít do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Ve druhém případě se totiž provede krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti, zatímco v prvním případě by se provedlo krácení za 13 započatých intervalů předčasnosti.
Související
Jak ovlivňuje získaná doba pojištění předčasný důchod?
Měsíční částku předčasného důchodu výrazně ovlivňuje získaná doba pojištění. Pro samotné přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let, což s přehledem splňujete. Nárok na nižší krácení u předčasného důchodu mají občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let, což nesplňujete. Nárok na nižší krácení u předčasného důchodu je velmi složité splnit, protože se pro účely nižšího krácení nezohledňují některé náhradní doby pojištění.
Krácení u předčasného důchodu
Jestliže odejdete do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak bude celkové krácení za předčasnost činit 18 % výpočtového základu, tj. 1,5 % za každý interval předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu je trvalé, a jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak se důchod nebude přepočítávat.
Praktické výpočty předčasného důchodu
Vzhledem k tomu, že neznáte přesně Váš osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě), tak níže provedu výpočet u vybraných osobních vyměřovacích základů ve výši 60000 Kč, 65000 Kč, 70000 Kč, 75000 Kč a 80000 Kč, vždy při získané době pojištění v rozsahu 43 let. Výpočet bude ve všech případech proveden při odchodu do předčasného důchodu dříve o zmíněných 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Při výpočtu bude zohledněno výchovné k důchodu, které v letošním roce činí 500 Kč na každé dítě, ve Vašem případě tedy 1000 Kč. Částka výchovného k důchodu je stejně vysoká při odchodu do řádného starobního důchodu i při odchodu do předčasného důchodu.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Předčasný důchod
|60000 Kč
|43 let
|20401 Kč
|65000 Kč
|43 let
|21003 Kč
|70000 Kč
|43 let
|21605 Kč
|75000 Kč
|43 let
|22206 Kč
|80000 Kč
|43 let
|22808 Kč
Závěrem
Vysoké příjmy mají pochopitelně pozitivní vliv na výši Vašeho budoucího předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní je však nutné počítat s vysokým krácením, takže ani kdyby Váš osobní vyměřovací základ byl celkem 80000 Kč (což pravděpodobně nebude, protože to je Vámi uváděná horní hranice příjmů), tak Váš měsíční předčasný důchod nebude dosahovat ani 23000 Kč, a to i při započtení výchovného na dvě děti. Pokud bude Váš osobní vyměřovací základ 70000 Kč a méně, tak nebudete mít ani nárok na průměrný důchod, který v letošním roce činí lehce přes 22000 Kč. Ani nadprůměrné příjmy během celého produktivního života a nárok na výchovné na dvě děti by Vám v takovém případě nezaručily průměrný důchod.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s klasickým krácením