Poradna: Mám vyšší mzdu o 3000 Kč, kolik dostanu na účet?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 1618×
Radim: Od nového roku mi zaměstnavatel zvýšil mzdu o 3000 Kč. Z této částky budu muset zaplatit daně. Zajímá mě, o kolik dostanu více na účet.
Obecně platí, že zaměstnavatelé domlouvají se svými zaměstnanci hrubou mzdu. Výpočet čisté mzdy může být totiž u dvou zaměstnanců pracujících za stejnou mzdu odlišný, neboť uplatňují různé daňové slevy.
Související
Kdy obdržíte vyšší výplatu?
Zaměstnavatelé vyplácejí mzdu pozadu. To znamená, že v lednu 2026 obdrží zaměstnanci mzdu za prosinec 2025. Jestliže Vám zaměstnavatel zvýšil základní hrubou mzdu o 3000 Kč od roku 2026, tak toto konkrétní zvýšení finančně pocítíte v únorové výplatě, kdy obdržíte na svůj bankovní účet čistou mzdu za leden 2026.
Daně ze mzdy
Z hrubé mzdy Vám zaměstnavatel sráží sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Zaměstnanec musí své mzdové účetní oznamovat všechny rozhodné skutečnosti ovlivňující samotný výpočet čisté mzdy, ale následně zaměstnanec žádné přímé daně sám neplatí. Za výpočet a odvod všech přímých daní za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel.
Sazby přímých daní
Sazba sociálního pojištění (včetně nemocenského pojištění) činí 7,1 % z hrubé mzdy, sazba zdravotního pojištění potom 4,5 % z hrubé mzdy a sazba daně z příjmů 15 % z hrubé mzdy. Od placení povinného pojistného se nemohou zaměstnanci odhlásit. Vyšší 23% sazbě daně z příjmů podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, což předpokládám není Vaše situace, když to nezmiňujete v dotazu. Vypočtenou daň z příjmů však snižují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Při podepsaném prohlášení k dani je to vždy sleva na poplatníka, která činí 2570 Kč. Na doplnění uvádím, že daňové zvýhodnění na děti uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů.
Parametry konkrétního výpočtu
Při výpočtu částky, o kterou budete mít z důvodu zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč vyšší čistou mzdu, počítám, že veškeré daňové slevy v plném rozsahu využíváte již pro současnou částku hrubé mzdy. Za těchto okolností si z důvodu zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč skutečně polepšíte o 2202 Kč. Z hrubé mzdy ve výši 3000 Kč Vám bude sraženo sociální pojištění v částce 213 Kč, zdravotní pojištění v částce 135 Kč a daň z příjmů v částce 450 Kč. Veškeré přímé daně činí 798 Kč, proto je zvýšení v čistém pouze 2202 Kč.
Jednoduché výpočtové pravidlo
Pro zaměstnance, kteří již vyčerpali všechny daňové slevy pro stávající hrubou mzdu a kteří mají svoji hrubou mzdu do trojnásobku průměrné mzdy, platí, že každé zvýšení hrubé mzdy pro ně znamená zvýšení čisté mzdy v rozsahu 73,4 %, neboť přímé daně v takovém případě činí 26,6 % (sociální pojištění 7,1 % + zdravotní pojištění 4,5 % + daň z příjmů 15 %). To např. znamená, že při zvýšení hrubé mzdy o 5000 Kč by se za těchto předpokladů zvýšila čistá mzda na účet o 3670 Kč (5000 Kč × 73,4 %).
Mzdové náklady zaměstnavatele
Pouze na doplnění uvádím, že Vašeho zaměstnavatele bude stát zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč částku ve výši 4014 Kč, neboť zaměstnavatelé platí za své zaměstnance povinné pojistné v souhrnném rozsahu 33,8 % (na zdravotním pojištění platí zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % z hrubé mzdy a na sociálním pojištění potom 24,8 % z hrubé mzdy). Při zohlednění povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí veškeré daně ze zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč částku 1812 Kč (přímé daně na straně zaměstnance 798 Kč + přímé daně na straně zaměstnavatele 1014 Kč).