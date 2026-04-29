Poradna: Mám chtit vyšší mzdu, nebo spoření na důchod?
Jáchym: Pracuji v malé firmě. Zaměstnavatel nám dal na výběr, že nám zvýší buď hrubou mzdu o 3000 Kč, nebo nám bude spořit 4000 Kč na důchod. Peníze bych měl rád hned, ale ten finanční rozdíl je i pro mě zajímavý. Proč to nabídl takto?
Když Vám zaměstnavatel zvýší hrubou mzdu o 3000 Kč, tak mu stoupnou mzdové náklady minimálně o tuto částku plus povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance.
Pojistné placené zaměstnavatelem
Na zdravotním pojištění platí zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % z jeho hrubé mzdy a na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy. Zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč tak znamená zvýšení mzdových nákladů minimálně o 4014 Kč (3000 Kč × 1,338).
Daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele do 50000 Kč za rok
Z příspěvku na státem podporované finanční produkty (např. penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření) zaměstnavatel pojistné neplatí, a to až do souhrnného ročního příspěvku ve výši 50000 Kč. Do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění se nezahrnují příjmy osvobozené od daně z příjmu a dle § 6, písmene m) zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. platí, že od daně z příjmů je mimo jiné osvobozen příjem v podobě příspěvku zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří zaměstnance do úhrnné výše 50000 Kč ročně.
Obě varianty stojí zaměstnavatele stejně
V podstatě tak zaměstnavatel postavil tyto dvě varianty ze svého finančního hlediska na stejnou úroveň, proto ten finanční rozdíl. Pokud Vám zaměstnavatel zvýší hrubou mzdu, tak se mu zvýší i náklady za placenou dovolenou, ale tento rozdíl již nezohledňoval. Finanční optikou Vašeho zaměstnavatele jsou obě varianty srovnatelné. Nyní záleží na Vás, kterou variantu upřednostníte. Čistě z finančního hlediska je lepší si nechat posílat příspěvek zaměstnavatele na Vaši smlouvu, která přináší daňovou výhodu pro Vás i zaměstnavatele.
Finanční porovnání
Když Vám zaměstnavatel zašle na státem podporovanou smlouvu (např. penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření) 4000 Kč měsíčně, tak z této částky nebude platit žádné daně Váš zaměstnavatel ani Vy. Částka 4000 Kč se Vám bude na smlouvě zhodnocovat a následně ji budete v budoucnu čerpat v souladu s uzavřenou smlouvou. Daňovo-finančně se jedná o výbornou variantu.
Zdanění hrubé mzdy 3000 Kč
Jestliže z různých důvodů potřebujete vyšší příjem právě teď a hned, tak byste při zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč měl čistou mzdu vyšší pouze o 2202 Kč, neboť z částky 3000 Kč byste musel zaplatit daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výpočtu počítám s tím, že slevu na poplatníka máte již v plném rozsahu vyčerpánu pro současnou hrubou mzdu, takže daň z příjmu by činila 450 Kč (3000 Kč × 15 %), zdravotní pojištění 135 Kč (3000 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění 213 Kč (3000 Kč × 7,1 %).
Porovnání obou variant
Z jednoduchého porovnání vychází příspěvek na předmětnou „důchodovou smlouvu“ značně lépe. A to tak významně, že by bylo v případě nutnosti vyššího příjmu lepší si najít nějakou brigádu a tím si zvýšit současný příjem a přitom stále čerpat na smlouvu významný příspěvek zaměstnavatele ve výši 4000 Kč.
Spoření na penzi je velmi důležité
Vzhledem k demografickým a ekonomickým trendům úloha vlastního finančního zajištění na důchod bude v následujících letech ještě stoupat, takže významný příspěvek zaměstnavatele na Vaši „důchodovou smlouvu“ by byl pro Vás důležitý.